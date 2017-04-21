Türkiye'deki Galaxy S8 Fiyatı Değişti!



Samsung, Türkiye'de Galaxy S8'i 4.399 TL‘den ve Galaxy S8+'ı ise 4.999 TL'den satışa sunacağını açıklamıştı. Yükselen doları bahane göstererek böylesine agresif bir fiyat politikası izleyen Samsung, telefon Türkiye'de satışa sunulması ile daha ilk günden geri adım attı.Samsung'un aktardığı bilgilere göre; Galaxy S8'in Türkiye fiyatları güncellendi. Bugünden itibaren Galaxy S8, 4.399 TL yerine 3.999 TL‘ye, Galaxy S8+ ise 4.999 TL yerine 4.499 TL'ye satılacak. Samsung, gelen olumsuz tepkileri değerlendirmiş olacak ki fiyat konusunda güncellemeye gitme kararı almış.Fiyatlarda yapılan 500 TL'lik bu indirim mobil pazardaki rekabeti daha da arttıracağa benziyor. Bakalım Samsung Türkiye, Galaxy S8'in fiyatlarında yaptığı güncelleme ile satışları arttırmayı başarabilecek mi?