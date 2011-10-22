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Turkcell ve Vodafone iPad 2 satışına başlıyor

İki operatör farklı avantaj tarifeleriyle iPad 2'nin Wi-Fi ve 3G modellerini satışa sunuyor

Turkcell ve Vodafone iPad 2 satışına başlıyor

İki operatör farklı avantaj tarifeleriyle iPad 2'nin Wi-Fi ve 3G modellerini satışa sunuyor

22 Ekim 2011 Cumartesi 10:26
Turkcell ve Vodafone iPad 2 satışına başlıyor
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Uzun aradan sonra tarifeli iPad 2 kampanyaları iki operatör tarafından bu hafta başlatılıyor.

Turkcell ve Vodafone, Wi-Fi ve 3G bağlantı özelliğine sahip iPad 2 modellerini farklı hediyelerle müşteriye sunuyor. Turkcell açıklamasında, iPad 2 alan ilk 5 bin müşterinin iPad 2'lerinden Aralık sonuna kadar kullanabilecekleri toplam 23 TV kanalı ve Lig TV aboneliğinden faydalanacağı, Turkcell'in iPad'e özel uygulamalarını Turkcell 3G hızıyla kullanabileceği belirtiliyor.

Vodafone Türkiye tarafından yapılan açıklamada da 1GB veya 4GB internet paketlerinden birini alanlara yurtdışında Vodafone operatörlerinden aylık 50 MB internet kullanma hakkı verildiği belirtiliyor.

Son Güncelleme: 22.10.2011 10:26
Anahtar Kelimeler:
VodafoneTurkcellİpad2Satış
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