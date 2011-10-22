Turkcell ve Vodafone iPad 2 satışına başlıyor

Uzun aradan sonra tarifeli iPad 2 kampanyaları iki operatör tarafından bu hafta başlatılıyor.

Turkcell ve Vodafone, Wi-Fi ve 3G bağlantı özelliğine sahip iPad 2 modellerini farklı hediyelerle müşteriye sunuyor. Turkcell açıklamasında, iPad 2 alan ilk 5 bin müşterinin iPad 2'lerinden Aralık sonuna kadar kullanabilecekleri toplam 23 TV kanalı ve Lig TV aboneliğinden faydalanacağı, Turkcell'in iPad'e özel uygulamalarını Turkcell 3G hızıyla kullanabileceği belirtiliyor.

Vodafone Türkiye tarafından yapılan açıklamada da 1GB veya 4GB internet paketlerinden birini alanlara yurtdışında Vodafone operatörlerinden aylık 50 MB internet kullanma hakkı verildiği belirtiliyor.