Türk uydusu Rasat’ın ilk görüntüleri geldi

Türkiye ’nin uzaya fırlattığı ilk milli yer gözlem uydusu Rasat’ın, çektiği ilk görüntüler, TÜBİTAK’ın yer istasyonundan indirilmeye başlandı

Türkiye’nin uzaya fırlattığı ilk milli yer gözlem uydusu Rasat’ın dünyanın dört bir tarafından çektiği ilk görüntüler, TÜBİTAK’ın yer istasyonundan başarıyla indirilmeye başlandı. 17 Ağustos 2011’de Rusya’dan uzaya fırlatılan ve yörüngeye yerleştirilen Rasat, dün itibariyle dünya çevresinde 900 tur tamamladı. Uyduyla iletişim kurmak için Ankara’daki ana yer istasyonuna ek olarak Norveç’in kuzeyindeki Andoya’daki geçici istasyon kullanıldı.

Andoya’daki yer istasyonunun kontrolü de Ankara’daki ekip tarafından internet üzerinden gerçekleştirildi. Uydu, 15 gün içinde görüntü almaya hazır hale getirildi. Uydunun hassas yönelim kipine alınmasının ardından modül ve yer istasyonu testlerine geçildi. Devreye alma aşamasında yapılan testlerle, TÜBİTAK UZAY’da tasarlanıp üretilen alt sistemlerin uzayda başarıyla çalıştıkları kanıtlanmış oldu. Bu işlemleri takiben, dünyanın ve Türkiye’nin çeşitli noktalarından alınan test görüntüleri Rasat uydusundan Ankara’daki yer istasyonuna gönderilmeye başlandı. Bir yedek güneş paneli haricinde, uydu üzerinde bulunan onlarca modülün planlandığı şekilde çalıştığı görüldü. Bazı cihazların testleri ise halen sürüyor. 7.5 metre siyah beyaz , 15 metre çok bantlı (renkli) görüntüleme yeteneğine sahip

93 kilo ağırlığındaki Rasat, hiçbir kısıtlama olmaksızın dünyanın her yerinden görüntü alabiliyor.

TÜBİTAK UZAY’da görevli Türk mühendisler ve teknisyenler tarafından yapılan Rasat’tan elde edilecek uydu görüntülerinin, şehir bölge planlama, ormancılık, tarım, afet yönetimi ve benzeri amaçlarla da kullanılması planlanıyor. TÜBİTAK yetkilileri, görev ömrü 3 yıl olarak hesaplanan Rasat’ın Türkiye’nin bundan sonraki tüm uzay projeleri için bir mihenk taşı olarak yeni bir dönemi başlattığını bildirdi. Rasat’la ilgili güncel bilgiler ve örnek görüntüler rasat.uzay.tubitak.gov.tr adresinden yayınlanacak.

‘Uzay kurumunu hayata geçirin’

ANKARA’YA gelen japonya Uzay Ajansı Başkan Yardımcısı Kiyoshi Higuchi, Türkiye’de kurulması planlanan uzay kurumunun hazırlıklarına katkı amacıyla Japonya ile uzay konusundaki işbirliği kapsamında bir konferans verdi. Higuchi, “Uluslararası işbirliği çerçevesinde buradayım. Türk uzay sektörü için Japon uzay programının ve kendi deneyimlerimi paylaşmaya geldim” dedi. Japon bilim adamı, Türkiye’nin uzay faaliyetlerini düzenleyecek bir uzay kurumunu hayata geçirmesinin önemine dikkati çekti. Fırlatma sistemleri konusunda Türk tarafından bir talep gelirse bu konuda işbirliği yapabileceklerini ifade eden Higuchi, Ankara’da verdiği konferansın bir benzerini bugün İstanbul Teknik Üniversitesi’nde verecek.