Türk Lise Öğrencisi Apple’ın Açığını Buldu!

Kahramanmaraş'da lise öğrencisi Yiğit Can Yılmaz, Apple’ın Siri uygulamasının açığını, ardından internet tarayıcısı ‘Safari’ uygulamasındaki güvenlik açığını buldu

Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde Süha Erler Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Yiğit Can Yılmaz, Apple'ın Siri uygulamasının açığını, ardından internet tarayıcısı ‘Safari' uygulamasındaki güvenlik açığını bulması nedeniyle Apple'ın onur listesine girecek. Apple ‘Safari' güncellemesinin ardından onur listesine ekleneceğini belirten Yılmaz, Apple'ın onur listesine giren ilk Türk olacak.

Yaptığı çalışmalarının ardından Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, makamında Yiğit Can Yılmaz'ı kabul ederek başarılarının devamını diledi ve teşekkür ederek hediye verdi. Akkurt, “Bugün itibariyle çok küçük de olsa bir çiçeğin açmış olmasının mutluluğunu görmüş oluyorum ben. Dünya devi olarak bilinen Apple'ın, kendi programının bir açığını bularak onun açığının kapatılması konusunda kendi sitesinde iletişimi ile birlikte kullanımının alt yapısını geliştirme ve bu alt yapının insan üzerindeki kullanım alanlarının daha sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlayan bu öğrencimizi ailesini ve okul yöneticilerini tebrik ediyorum” diye konuştu.

Apple'ın iki güvenlik açığını bulan lise öğrencisi 16 yaşındaki Yiğit Can Yılmaz, “Apple ‘Safari' uygulamasına güncelleme yaparsa, onur listesine giren ilk Türk ben olacağım” dedi. Yılmaz, “Safari üzerindeki gerekli kodları, Apple'ın çıkartmış olduğu güvenlikle ilgili bir takım politikaları inceledikten sonra şöyle bir şey fark ettim. Örneğin bir internet sitesini ziyaret ettiniz, ben de bu internet sitesini klonladım ve kendi internet siteme koydum. Burada adres çubuğunu değiştirebiliyordum ve birçok dolandırıcılığa neden olabiliyordum. Bu durumu Apple'ın güvenlik ekibine ilettim. Güvenlik ekibi bana veri girişini yapabilirsem kabul edeceklerini söylediler. Bir ay gibi sürede veri girişini yaparak bu açığı tetiklemeyi başardım. Ardından güvenlik ekibi bunu bir güvenlik sorunu olarak kabul etti. Ve bunun bir güvenlik politikası eksikliği olduğunu beni de onur listesine ekleyeceklerini söylediler ve şuan Apple'ın o güncellemeyi yapmasını bekliyorum. Apple güncellemeyi yaparsa onur listesine giren ilk Türk de ben olacağım” dedi.