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Toprak artık daha fazla karbondioksit salıyor

Toprak artık daha fazla karbondioksit salıyor

04 Ağustos 2018 Cumartesi 19:29
Toprak artık daha fazla karbondioksit salıyor

Nature dergisinde yayımlanan araştırma, Dünya'da topraktan salınan karbondioksitin, son yıllarda yüzde 1,2 oranında arttığını ve atmosferde dolaşanın iki katı biriktiğini ortaya koydu. 

Maryland Üniversitesi Ortak Küresel İklim Değişikliği Araştırma Enstitüsünden Ben Bond-Lamberty liderliğindeki ekip eko sistemlerle ilgili 2 binden fazla kaynaktan elde edilen veriyi değerlendirdi. 

Toprak bilimciler, 1990-2014 yıllarında yerkürede topraktan salınan karbondioksit oranının yüzde 1,2 arttığını tespit etti. Bu artışa büyük ölçüde, iklim değişikliğiyle ilişkili artan mikrobiyal devinimin neden olduğu ifade edildi. 

Uzmanlar, 1,2'lik artışın çok önemliymiş gibi görünmeyebileceğini ancak böyle bir değişimin, çok kısa süre içinde "çok büyük" ekosistem dönüşüme işaret ettiğini belirtti. 

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