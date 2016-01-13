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Televizyon Tarih Olacak!

Televizyon Tarih Olacak!

13 Ocak 2016 Çarşamba 19:49
Televizyon Tarih Olacak!
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Birkaç yıl sonra hiç kimse televizyon kullanmayacak!

Prof. Dr. Necmi Gürsakal dünyada ikinci makine devrinin yaşandığını ve yakında kimsenin televizyon kullanmayacağını söyledi.
Sakarya Üniversitesi Sakarya Teknokenti’nde düzenlenen konuşmaya katılan Uludağ Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Necmi Gürsakal, dünyada ikinci makine devriminin yaşandığını söyledi.

Webtekno’da yer verilen habere göre birincisinin Sanayi Devrimi ile yaşandığını belirten Prof. Gürsakal, “Şu an dünya ikinci sanayi devriminin yani, ikinci makine devriminin içinde yaşıyor. Bu, teknolojik bir devrim ve her şeyi etkileyecek. Veri hızla artıyor ve verinin saklanması ucuzluyor. Birkaç yıl sonra televizyon kullanılmayacak bile. Aynı zamanda bu veri artışı bankaları da etkileyecek. Teknoloji, kısa zaman sonra bankanın yerini sallayacak” şeklinde konuştu.


Verilerin yapılandırılmış ve yapılandırılmamış olmak üzere ikiye ayrıldığını söyleyen Gürsakal, bugün en fazla veri yoğunluğunu oluşturanın yapılandırılmamışlardan meydana geldiğini söyledi.

Şu an petabaytı kullandığımızı ve gelecekte zettabaytı kullanmaya başlayacağımızı söyleyen Gürsakal, sözlerine şu şekilde sonlandırdı: “Bugünün akademisyeni dijital akademisyen olmak zorunda. Ülkemizde değişimlerle yeteri kadar ilgilenilmiyor. Yakın gelecekte veri alınıp satılacak. Veri saklama kapasitesi şimdiden düştü. Verinin silinmesi, saklanmasından daha pahalı hale geldi. Bu sebeple bugünün akademisyeni dijital akademisyen olmak zorunda.”

Bu duruma göre tıpkı her teknoloji alanında olduğu gibi televizyon sektörü de hızla gelişiyor. İlk olarak tüplü diye bilinen televizyonlardan sonra flat, yani düz ekranlı televizyonlar hayatımıza girmiş, ardından lcd, led ve oled, amoled tarzı ekran teknolojilere hatta eğimli ve çerçevesiz ekranların gelmesiyle bu sektörde artık köklü değişikliklerin yapılması beklenşyor. 
Son Güncelleme: 13.01.2016 21:56
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