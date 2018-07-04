Telefonunuz Sizi Gizlice Dinliyor Olabilir!



Yeni bir araştırmanın sonuçları, akıllı telefonlara yüklenen bazı uygulamaların ekran görüntülerini gizlice çekip üçüncü parti reklam şirketlerine sessiz sedasız yolladığını ortaya çıkardı. ABD'deki Northeastern Üniversitesi, bu paranoyanın gerçeklik payını araştıran bir çalışma yaparak basınla paylaştı.

Sözü geçen araştırmada, akıllı telefonlarda bazı uygulamaların ekran görüntülerini gizlice çektiği ve bu medyaları reklam şirketlerine yolladığı ortaya çıktı. Ancak, telefonların gizli bir şekilde kameradan kullanıcılarının kendi görüntülerini ya da konuşmalarını kaydettiği iddiasına dair bir kanıta rastlanmadı.

Aslında bu iddialar, bize cep telefonlarının gizlice kullanıcılarının özel hayatlarına sızabildiğini, üstelik bununla da kalmayıp reklam şirketlerine veri ve gelir sağlamak için onları takip ettiğini de iddia eden bir komplo teorisi gibi geliyor.

Araştırmanın sınırları çerçevesinde, çalışmaya katılan telefonların kullanıcılarını gizlice kaydedemeyeceği sonucu çıksa bile yine de hatırlatmakta fayda var; bu sonuç yalnızca araştırma kapsamına alınan telefonlar için geçerli. Yani araştırma hala sürprizlerle dolu.

Telefon kullanıcılarının günlük yaşamda kurdukları diyaloglarla ilgili Facebook reklamlarının tekrar tekrar kullanıcıların karşısına çıkmasıyla birlikte, "gözetleniyoruz galiba" ya da "dinleniyoruz sanki" gibi paranoyaların arttığını da hatırlatan araştırmacılar, benzer şikayetlerin yaygınlaşması üzerine böyle bir araştırmaya karar vermişler.

Konu hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefonlarımız gizliden gizliye bizleri dinliyor veya takip ediyor olabilir mi?