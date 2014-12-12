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Telefonunuz Neden Patlar?

Cepkask Genel Müdürü Tayfun Gülgeç,

Telefonunuz Neden Patlar?

Cepkask Genel Müdürü Tayfun Gülgeç,

12 Aralık 2014 Cuma 19:19
Telefonunuz Neden Patlar?
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Telefonunuz Neden Patlar?
Cepkask Genel Müdürü Tayfun Gülgeç, orijinal olmayan pillerin cep telefonu patlamalarına neden olabileceğini ifade etti


Cep telefonu patlamalarına yönelik yazılı açıklama yapan Tayfun Gülgeç, bu gibi patlama ve yangınlarda orijinal olmayan pillerin ön sırada yer aldığını kaydetti.

Gülgeç, şunları kaydetti: "Ancak sadece yan sanayi piller değil, orijinal olmayan nerede hangi şartlarda ve hangi kalitede malzemeler ile üretildiği belli olmayan yan sanayi şarj adaptörleri, oto şarj aparatları hatta kulaklıklar bile buna benzer olaylara yol açabiliyor. Voltajı sağlıklı olarak cep telefonuna adapte edemeyen şarj aparatları yangına sebep olabiliyor. Cep telefonlarının çok ısınması, kendi kendine kapanması ve ekran donması gibi şikayetleri sıklıkla duyuyoruz. Bu şikayetlerin önemli bir bölümü yüksek ısı sebebiyle gerçekleşebiliyor. Devamlı yüksek ısıya maruz kalan ve sentetik ham madde ile imal edilmiş cep telefonlarının ana kartları bu ısı sebebiyle rahatlıkla deforme olabilir. Yüksek ısıya maruz kalan ve korunaklı kılıf sebebiyle kendini soğutamayan cep telefonunda zamanla deformasyonlar başlayabilir, ana kart ve pil üzerinde olumsuz etki yaratabilir. Bu olumsuz etkinin uzun süre sürmesi durumunda cep telefonunun pili patlayabilir veya yanabilir."

Uygulamaların da cep telefonunun yükünü artırdığını vurgulayan Gülgeç, uygulamaların arka planda çalışmaya devam ettiğine işaret etti. Tayfun Gülgeç, cep telefonlarının daha uzun ömürlü olması ve verimli kullanılabilmesi için ihtiyaç dışındaki uygulamaların kapatılması tavsiyesinde bulundu. 

Son Güncelleme: 12.12.2014 19:21
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Telefonunuz Neden Patlar?
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