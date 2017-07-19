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19 Temmuz 2017 Çarşamba 20:23

Telefonunuz Her An Sesinizi Kaydediyor Olabilir: Tehlikeli Virüs Geri Döndü!

Telefonunuz Her An Sesinizi Kaydediyor Olabilir: Tehlikeli Virüs Geri Döndü!
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Telefonunuz Her An Sesinizi Kaydediyor Olabilir: Tehlikeli Virüs Geri Döndü!
Geçtiğimiz yıllarda birçok kişinin başını ağrıtan virüs geri döndü. Android telefonlar için büyük tehlike oluşturan "GhostCtrl" virüsünün çok kapsamlı zararları bulunuyor.

İlerleyen teknoloji sayesinde tüm işlemler teknolojik aletler aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Virüsler bu noktada tüm özel verileri tehdit edecek boyutlara ulaşabilir. Uzun bir aradan sonra tekrar ortaya çıkan “GhostCtrl” virüsü, sessizce bilgisayarları ele geçiriyor.

3 FARKLI VERSİYONU VAR
Tehlikeli virüsün üç farklı versiyonu bulunuyor, Hollandalı Trend Micro siber güvenlik firmasının ortaya çıkardığı virüs, Windows, Mac ve Linux sistemlerini herhangi bir Android cihazı üzerinden uzaktan ele geçiren OmniRAT adlı zararlının bir uzantısı olma özelliği gösteriyor. Tüm cihazı ele geçiren virüs ses kaydı, video kaydı, arama kayıtları, mesaj kayıtları gibi tüm verileri ele geçirebiliyor.

HER PORGRAMA GİZLENEBİLİYOR
Tehlikeli yazılım WhatsApp ve Pokemon Go gibi tanındık isimlerle kamufle oluyor. Program çalıştırıldığında virüs kendini belli etmeden arka planda çalışıyor.


 
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