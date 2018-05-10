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Telefonunuz çökebilir! Sakın siyah noktaya dokunmayın

WhatsApp’taki siyah emoji hatası iPhone’lara sıçradı! Telefonunuzu çökertebilir…

Telefonunuz çökebilir! Sakın siyah noktaya dokunmayın

WhatsApp’taki siyah emoji hatası iPhone’lara sıçradı! Telefonunuzu çökertebilir…

10 Mayıs 2018 Perşembe 23:04
Telefonunuz çökebilir! Sakın siyah noktaya dokunmayın

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan siyah emoji hatası haberleri WhatsApp kullanıcılarını korkutmuştu. WhatsApp Android uygulaması çökmesine sebep olan siyah emoji veya siyah nokta hata şimdi de iPhone'lara sıçradı. iPhone'unuza gelen bir mesaj ile telefonunuz çökebilir.

WhatsApp kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir uyarı gelmiş, Android işletim sistemi ile çalışan akıllı telefonları tehdit eden bir mesaj söz konusu cihazları kullanılmaz hale getirmeye başlamıştı. Bu hata WhatsApp’tan sonra iPhone’larda da görülmeye başladı. iPhone’larda ortaya çıkan bu hata, kullanıcıların sadece bir SMS’le telefonlarını kullanılamaz hale getirmesine yol açıyor.

siyah-emeoji

Siyah büyük noktaya SMS ekranında dokunan kullanıcıların iPhone’ları çöküyor, kullanılamaz hale geliyor. En azından bir süre için! Siyah emoji hatası olarak da dillendirilen bu sorun Whatsapp’ın da çökmesine neden oluyor. Bu siyah emojiye dokunduğunuzda telefon kimi zaman çökerken, kimi zaman da hayli yavaş çalışmaya başlıyor.

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