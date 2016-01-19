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Telefonun O ayarını Kapatınca

iPhone'ların WiFi Assist ayarı fatura mı kabartıyor?

Telefonun O ayarını Kapatınca

iPhone'ların WiFi Assist ayarı fatura mı kabartıyor?

19 Ocak 2016 Salı 08:12
Telefonun O ayarını Kapatınca
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 TELEFONUN O AYARINI KAPATINCA

iPhone'larda zayıf WiFi bağlantısı olduğunda telefonu otomatik olarak hücresel bağlantıya geçiren WiFi Assist ayarı bir kullanıcının 2 bin dolar (yaklaşık 6 bin TL) telefon faturasıyla karşılaşmasına yol açtı.

Apple iOS 9 ile beraber cihazlarına oldukça hoş yenilikler getirmişti ve bu yeniliklerden biri de kablosuz bağlantının kötü olduğu yerlerde otomatik olarak bu kötü durumu algılayıp 3G verisi kullanmanızı sağlayan “WiFi Assist” özelliğiydi. Ancak bu özellik Wi-Fi çekim alanı kötü olan bölgelerde oldukça riskli ve bir iPhone kullanıcısına pahayla patladı.

CBS News raporlarına göre Florida’da yaşayan bir gence geçenlerde Wi-Fi Assist özelliğini sürekli etkin tutması nedeniyle 2.000 $ fatura geldi. iPhone kullanıcısı genç aylık verisini 144 GB aştığı için bu faturaya maruz kaldı.

Fatura nedeniyle ise hedefte Apple'ın Wi-Fi Assist özelliği var. Bu özellik, Wi-Fi sinyalinin düşük olduğuna karar verdiği zamanlarda telefonu Wi-Fi'dan hücresel veriye çevirebiliyor. Özellik, iOS 9 işletim sisteminde varsayılan olarak açık bir şekilde başlıyor.

Ashton'ın babası Jeff'in CBS'e söylediğine göre aylık faturaları bugüne dek 250 doları geçmiyordu ve Wi-Fi Assist özelliğinden haberdar değildi. Oğlu da hep Wi-Fi'a bağlı olduğunu düşündüğünü kaydetti.

Apple konu hakkında yorum yapmış olmasa da, operatör AT&T, kullanıcılara üç farklı uyarı mesajı ile sınıra yaklaşıldığını duyurduğu için sorunun kendileriyle ilgili olmadığını belirtti.

Wi-Fi Assist özelliği kapatılabiliyor ancak çoğu kullanıcı bu özellikten bihaber.

Netflix gibi hizmetlerin hücresel veri ile kullanılması, hızlı bir şekilde sınırların aşılmasına ve veri bedellerinin artmasına sebep oluyor. Telefonunuzu bazı uygulamaların hücresel veriyi kullanmasını engelleyecek şekilde ayarlamanız mümkün ancak bu işlemi kendiniz yapmanız gerekiyor ve birden fazla uygulamayı engellemeniz gerekebilir.

Daha basit bir çözüm ise, Wi-Fi Assist özelliğinin kapatılması...






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Son Güncelleme: 19.01.2016 08:16
Anahtar Kelimeler:
IPhoneların WiFi Assist Ayarı Fatura Mı Kabartıyor?
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