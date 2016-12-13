Telefonlarımızın Pili Deniz Suyuyla Çalışacak!



Koreli bilim adamları deniz suyuyla çalışan pil üretmek için çalışmaya başladı.Akıllı telefonunuz varsa siz de lityum iyon pili olan modeller kullanıyorsunuz. Bu piller tekrar şarj edilebilir olsa da atık olarak kullanılırken zorluk çıkartabiliyor ve fiyatları giderek artıyor. Bunun için bilim adamları, deniz suyu kullanan yeni bir pil üzerinde çalışmaya başladı.iPhone ve Tesla Powerwall’ın kullandığı lityum iyon piller artan nüfusun kullandığı fosil yakıt miktarına güzel bir çözüm olarak ortaya çıksa da lityumun maliyeti henüz kusursuz pilin yapılamadığını gösteriyor. Bu yolda ilerlemek isteyen Güney Kore Ulsan National Institute of Science and Technology’den dokuz bilim adamı yaptığı çalışmalarda deniz suyunu daha iyi bir pil üretmek üzere kullanmak istiyor.Pil çoğunlukla sodyum oksitten oluşuyor. Lityum iyon pillerden çok daha uygun maliyetle üretilebildiği belirtiliyor. Henüz ticari kullanımla satışa hazır olmasa da araştırmacıların hedefi deniz suyunu pillerin üretiminde kullanarak oluşabilecek bazı engelleri ortadan kaldırmak.Araştırmacılar deniz suyunun çok iyi bir katolit yani katod ve elektrolitin bir arada bulunmasından dolayı piller için çok iyi bir teknoloji barındırdığını söylüyor. Deniz suyunun pil haznesi içerisinde sürekli bir akış içinde bulunmasının şarj üretimi için bir yöntem olduğunu belirten araştırmacılar, deniz suyuyla çalışan piller henüz geliştirilme aşamasında olsa da iyi bir çözüm olabileceği düşünüyorlar.