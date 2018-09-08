Telefonlarda YouTube kararıyor!

Android'in yeni sürümü Pie ile birlikte Google uygulamalarına gelen küçük yenilikler devam ediyor. İlk olarak masaüstünde, sonrasında iPhone'da koyu moda kavuşanYouTube, artık Android'de de koyu modu destekliyor.

Koyu mod, beyaz yerine gri arka plan kullanarak gözünüzü dinlendirmenizi sağlayabilir. Ancak koyu modun kullandığı renk tam siyah olmadığı için AMOLED ekranlarda ciddi bir pil tasarrufu sağlanmayabilir. Koyu mod seçeneğini YouTube uygulamasında Ayarlar altında henüz görmüyorsanız, uygulamadan çıkıp onu son uygulamalar bölümünden kapatmayı ve tekrar açmayı deneyin. İşlev size ulaştıysa, onu Ayarlar altında görmeye başlayacaksınız.