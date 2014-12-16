Telefonlara Müthiş Yetenek!

Bu "ucuz" sensör telefonunuzla bir araya geldiğinde, onun "burnu" olacak!





Yeni geliştirilen, NFC (yakın alan iletişimi) teknolojisini temel alan bir sensör, sizi bozulmuş yiyeceklerden bombalara kadar her şeyden korumayı amaçlıyor. Çalışma mantığı ise oldukça basit. Modifiye NFC çipi, üzerindeki karbon nanotüplerin yardımıyla belirli gazların varlığını algılayabiliyor.

Teknolojiyi geliştiren Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) kimyacıları, onunla yapabileceklerini araştırıyorlar. Ancak teknoloji şu anki haliyle bile gıda depolama alanında önemli işler başarıyor. Çip, bir akıllı telefon yardımıyla herhangi bir gıdanın bozulup bozulmadığını size söyleyebiliyor. Tüm ihtiyacınız olan bir sensör ve akıllı telefon. Benzer sensörlere daha önce de rastlamıştık ancak bu sensörler, telefonlarla çalışmıyordu ve aynı işlevselliğe sahip değildi.

Sensörün belki en önemli yanı ise kimya profesörü Timothy Swager'e göre "ucuz" olması. Sensörü icat eden MIT takımı, onun patentini almak için gerekli başvuruları yapmış durumda. Araştırmacılar, şu sıralar sensörü bluetooth ile çalışacak ve tehlikeli gazları algılayıp, bizi uyaracak şekilde geliştirmek için çalışıyorlar.