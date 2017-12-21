Telefonlar İçin Yeni Tehlike! Bataryayı Patlatıyor

Rus siber güvenlik şirketi Kaspersky Lab’dan uzmanlar Trojan.AndroidOS.Loapi isimli akıllı telefonların bozulmasına neden olan yeni bir virüs tespit etti

Kaspersky Lab’ın internet sitesinden yapılan açıklamada cep telefonlarının bozulmasına neden olan Trojan.AndroidOS.Loapi isimli yeni bir virüsün keşfedildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, DDos saldırıları gerçekleştirebilen virüs, sanal para alımı yapıp kullanıcıya çok sayıda reklam da gönderiyor. Virüs, ayrıca giden ve gelen kısa mesajları kontrol edebiliyor, hatta antivirüs programlarını silebiliyor.

Virüsün cihaza bulaşmasına ise kötü amaçlı reklam sayfalarına girilmesi neden oluyor. Bu reklamlar genel olarak kullanıcıların karşısına bir antivirüs programı indirilirken ya da erişkinlere özel uygulamaların kullanımı sırasında çıkıyor. Cep telefonundaki antivirüs programının virüsün çalışmasını engelleme girişimlerinde de cihazın ekranı bloke oluyor. Cep telefonu virüsün yarattığı sorunlar nedeniyle kendini birçok kez yeniden başlatıyor ve nihayetinde bozuluyor.

'BATARYAYI İKİ GÜN SONRA PATLATIYOR'

Kaspersky uzmanları, bir cep telefonunun bataryasının virüsün bulaşmasından iki gün sonra patladığını da aktarıyor.