Telefonlar Artık Çok Daha Hızlı Şarj Olacak!



Yeni bulunan yöntem sayesinde, çok yakında telefonlarımızın şarj olma hızında önemli gelişmeler yaşanabilir!Qualcomm ve Samsung’un şarj teknolojisinin hızlı olmasına sevinirken, yeni keşfedilen bir teknoloji sayesinde daha hızlı şarj süreleri ufukta göründü. Nature Communications’ın yayınladığı yeni bir araştırma günlüğüne göre, telefonlarda ve dizüstü bilgisayarlarda kullanılan lityum pillerin şarj hızı, tüneller ve yüklenmiş metal atomlar sayesinde arttırılabilir.Bilgisayar simülasyonları ile yapılan yapısal deneyler sayesinde, Bath ve Illinois Üniversitelerindeki araştırma ekipleri pillerin mangan dioksit tünellerine yüklü potasyum atomları ekleyerek pilin performansını büyük ölçüde arttırdı.Pile eklenen pozitif yüklü iyonlar sayesinde pilin içindeki tünellerin iletkenliği artıyor ve lityum iyonlarının hızı da artmış oluyor. Böylece pilin şarj hızı da artıyor.Bath Üniversitesi’nden Profesör Saiful Islam’a göre, “bu süreci anlamak gelecekteki pil mühendisliğinin gelişmesini sağlayarak hem müşteriye hem de endüstriye faydalı olacaktır.”Şu an kullanmakta olduğumuz hızlı şarj teknolojileri pillere yapılan geliştirmeler sayesinde değil, şarj adaptörlerinin daha kontrollü akım sağlaması sayesinde çalışıyor. Yeni keşfedilen teknoloji sayesinde şarj hızı daha bile artacak ama şu an sahip olduğumuz pilleri de, adaptörleri de değiştirmemiz gerekecek.Bu teknoloji yeterince hesaplı şekilde seri üretilebilirse, piyasadaki telefonların bu pillerle piyasaya sürülmesi çok yakın gelecekte gerçekleşebilir. Hatta elektrikli arabalar bile bu teknolojiden faydalanabilir.