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Telefon Ekranı Kırık Olanlara Müjde!

Telefon Ekranı Kırık Olanlara Müjde!

Telefon Ekranı Kırık Olanlara Müjde!

Telefon Ekranı Kırık Olanlara Müjde!

24 Aralık 2017 Pazar 11:19
Telefon Ekranı Kırık Olanlara Müjde!
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Akıllı telefonlarımızın ekranını korumak için ekran koruyucu kullanmak gerek ancak bazen ekranın kırılmasını engellemek için geç kalabiliyoruz. Telefon ekranı kırık olan kullanıcılara güzel haber bilim insanlarından geldi artık kırılan telefon ekranınız kendi kendini tamir edebilecek.

Kimi zaman akıllı telefon kullanıcıları kırık ekranın üzerine ekran koruyucu yapıştırarak telefonu kullanmaya devam etmek, tamir edilmesini beklemek ve kullanıcı hatasından dolayı tamir ücreti ödemek zorunda kalıyor. Tokyo’da çalışan bir araştırma ekibi, kendini onarabilen bir polimer materyali keşfetti.

Chip’in haberine göre; Tokyo Üniversitesi’nden Prof. Tazuko Aida’nın liderliğini yaptığı ekibin araştırma sonuçları, Science bilim dergisi tarafından yayınlandı. Başlığı “Mekanik olarak sağlam, özel kovalent olmayan çapraz bağlama ile hızlıca onarılabilir polimerler” olan makale, cam gibi sert ancak kendini onarabilen “polyether-thioureas” adlı bir materyalden bahsediyor. Makaleye göre bu malzemenin çatlakları onarması için tek gereken şey elinizle bastırmanız. Şu an kullanımda olan cam ve plastik alaşımların onarılabilmesi için çok yüksek ısılara yükseltilmesi gerekiyor.

Yüksek mekanik dayanıklılık ve iyileşme özelliği genellikle bir biriyle bir arada olamayan iki önemli özellik. Çoğu durumda çatlaktelefon camının onarılabilmesi için 120 dereceye kadar yükseltilmesi gerekiyor.”

The Guardian’a göre bu yeni polimer çeşidi mezun öğrenci Yu Yanagisawa tarafından kazara keşfedildi. Genç bilimi insanı bulduğu bu materyalin bir yapıştırıcı olabileceğini düşünmüştü, ancak gerçekte keşfettiği biraz basınç ve 21 derece ısı ile kendini onarabilen bir polimerdi.

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