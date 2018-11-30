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Telefon bağımlılığı bu hastalığın habercisi

Uzman Fizyoterapist Oğuzhan Söylemez, Türkiye’de her 3 kişiden 1’i omurga ve boyun rahatsızlıkları yaşadığını belirterek, akıllı telefonların omurga sistemine zarar verdiğini vurguladı.

Telefon bağımlılığı bu hastalığın habercisi

Uzman Fizyoterapist Oğuzhan Söylemez, Türkiye’de her 3 kişiden 1’i omurga ve boyun rahatsızlıkları yaşadığını belirterek, akıllı telefonların omurga sistemine zarar verdiğini vurguladı.

30 Kasım 2018 Cuma 22:44
Telefon bağımlılığı bu hastalığın habercisi

Uzman Fizyoterapist Oğuzhan Söylemez, akıllı telefonların omurga sistemine zarar verdiğinin altını çizdi. Söylemez, Türkiye’de her 3 kişiden 1’i omurga ve boyun rahatsızlıkları yaşadığını belirterek, Türkiye’nin akıllı telefon kullanımında dünya ortalamasının üzerinde olduğuna dikkat çekti. Söylemez, “Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de 13 dakikada bir cep telefonumuza bakıyoruz. Günde 179 dakikamızı telefon ekranına bakarak geçiriyoruz. Bu kadar bağımlılık bel ve boyun rahatsızlıklarına davetiye çıkarıyor. Yoğun telefon ve tablet kullananlar her 30 dakikada bir basit egzersizler yaparak boyun fıtığının önüne geçilebilir” diye konuştu.

Yaşamın her alanında yer alan akıllı telefonlar ve tabletlerin sağlığı tehdit ettiğini belirten Uzman Fizyoterapist Oğuzhan Söylemez, “Son 20 yılda bel ve boyun rahatsızlıklarında iki kat artış yaşanıyor. Eskiden çantada, cepte taşınan telefonlar şu anda elde ve göğüs hizasında taşınmaya başladı. Tüm bunlar boyun ve bel rahatsızlıklarına davetiye çıkarıyor. Türkiye'de her 3 kişiden 1 tanesi bel, 3 kişiden 2 tanesi de boyun rahatsızlığı geçiriyor. Burada akıllı telefon ve ofis bilgisayarlarının oluşturduğu duruş bozukluğu da etkili. Özellikle boyun fıtığı vakalarında aşırı bir artış var. Akıllı telefonların mahkumu olan insanoğlu yakında yürüyemez hale gelecek” dedi.

“Çocuk ve gençler büyük risk altında”

Bilgisayar, tablet, akıllı telefon, televizyon, oyun konsolları gibi cihazların kullanımı sırasında boyunun aşırı gerilmesi ve öne eğilme gibi duruş bozuklukları nedeniyle boyun fıtığı hastalıklarının tetiklendiğini anlatan Söylemez, “Bu cihazların kullanma süresi, kullanmaya başlama yaşı, uykusuzluk ve stres, boyun fıtığına yol açan faktörler arasında sayılıyor. Kullanım esnasında da 30 dakikada bir ayağa kalkarak hareket edilmeli, aynı zamanda boyun hareketleri yapılmalı, uzun süreli cihaz kullanımından da kaçınılmalıdır" şeklinde konuştu.

Akıllı telefonların ve tabletlerin kullanımının ilkokul seviyesine kadar indiğine dikkat çeken Söylemez, "Daha çocuk yaştakilerin bile elinde kocaman tabletler, akıllı telefonlar var. Çocuk sabahtan akşama sanal oyun oynuyor, sürekli ekrana bakıyor. Doğal olarak da omurgasına hem bu yük fazla geliyor hem de sürekli ekrana baktığı için boyun fıtığı tetikleniyor" diye konuştu. 

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