banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93491
ALTIN
188.940
DOLAR
4.7969
STERLİN
6.2600
EURO
5.5884
Polise rüşvet teklif etmiş
POLİSE RÜŞVET TEKLİF ETMİŞ
Babasını delik deşik etti
BABASINI DELİK DEŞİK ETTİ
3 genç tutuklandı
3 GENÇ TUTUKLANDI
Polise rüşvet teklif etti
POLİSE RÜŞVET TEKLİF ETTİ
banner282
Flaş Haber
Babasını delik deşik etti
Kapat

Teknoloji sakatlamasın!

Artan teknolojik gelişmeler ve internet boyun sağlığını tehdit ediyor.

Teknoloji sakatlamasın!

Artan teknolojik gelişmeler ve internet boyun sağlığını tehdit ediyor.

20 Temmuz 2018 Cuma 13:36
Teknoloji sakatlamasın!

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hüseyin Çelen, normalde insanların boyunlarının, yandan bakıldığında çukurluğu yüzün baktığı tarafa olan yayvan bir yay şeklinde olduğunu söyledi. Çelen, “Tıbbi terminolojide ‘servikal lordoz’ denen bu pozisyon boynu ve içerdiği bir çok kritik ve önemli dokuyu koruyor. Herhangi bir etkene bağlı olarak bu şeklin bozulması bir çok yakınmayı da beraberinde getiren boyun problemlerinin oluşumunun başlangıç adımlarıdır” diye konuştu. 

Uzun süre ekrana ya da sürekli aşağıya bakan insanların boyun açısının bozulduğuna dikkat çeken Dr. Hüseyin Çelen, “Boyun düzleşmesiyle birlikte boyun ağrısı, sırt ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, tansiyon dengesizliği, göz kararması, kollarda uyuşma ve denge bozukluğu gibi sıkıntılar oluşur. Bunları büyümeden tedbir almak çok önemli olsa da mekanik stres ve zorlayıcı faktörleri bir yolla devre dışı bırakmadan çözülme olmayacağı aşikardır” ifadelerini kullandı.

Omurga sağlığının, vücut sağlığının en temel bileşenlerinden biri olduğunu ve boynun da içerdiği bir çok kritik anatomi yapı sebebiyle omurga sisteminin en önemli kısmı olduğunu belirten Çelen, boyun sağlığını korumak için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

“Mekanik stresi azaltmak için boynumuzu uzun süreler öne eğmekten kaçınmalıyız. Bilgisayar kullanan kişilerin, monitörü göz hizasının az üstüne alması iyi bir önlemdir. Cep telefonuyla ilgilenirken, ekranı olabildiğince yukarıda tutarak işlerimizi halletmeli, en geç 15 dakikada bir başımızı yukarı kaldırıp tavana bakarak, boyun kaslarını germek ve esnetmek gerekir” dedi.

Çelen, yüzü koyun yatmanın ve uzanmanın, omurlara çok fazla yük bindirdiğini ifade ederek, iyi bir istirahat pozisyonunun boyun ağrılarından kaçınmak için önemli olduğunu söyledi. Çelen, “Boyun sağlığını korumaya yardımcı en iyi fizikî faaliyet su içi egzersizlerdir. Düzenli yüzmek, su içinde kafayı su yüzeyinde tutarak yürüyüş yapmak, sırtüstü ve yüz üstü pozisyonda suda uzanmak uzun dönemde boyun ağrılarını azaltıp, yok edeceği gibi, olası ciddi sorunların oluşmasını da engeller” şeklinde konuştu. 

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2019 yılında 3 kameralı iPhone gelebilir!
2019 yılında 3 kameralı iPhone gelebilir!
Galaxy S10'un işlemcisi belli oldu
Galaxy S10'un işlemcisi belli oldu
iPhone zammı feci vurdu!
iPhone zammı feci vurdu!
İşte en şanslı kan grubu...
İşte en şanslı kan grubu...
Telefonunuz Sizi Gizlice Dinliyor Olabilir!
Telefonunuz Sizi Gizlice Dinliyor Olabilir!
Whatsapp’tan son haber! Yeni dönem bugün başladı!
Whatsapp’tan son haber! Yeni dönem bugün başladı!
‘Facebook’a çocuğunun fotoğrafını koyma’
‘Facebook’a çocuğunun fotoğrafını koyma’
iOS 12 public beta çıktı
iOS 12 public beta çıktı
Instagram'ın değeri 100 milyar doları aştı
Instagram'ın değeri 100 milyar doları aştı
Böceklerin dünyanın manyetik alanını kullanıyor
Böceklerin dünyanın manyetik alanını kullanıyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim