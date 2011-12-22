Süpercan' Büyük İlgi

Türk Telekom Çocuk Portalı TT Çocuk'un kahramanı Süpercan, çocukların gönlüne taht kurdu.

Süpercan, 8 ay içinde 149 milyon 668 bin 927 defa görüntülendi ve iki milyonu aşkın kullanıcı tarafından indirildi.

Türk Telekom İnteraktif Pazarlama Müdürü Özleyiş Pamir, kahramanın dijital dünyada bir fenomen haline geldiğini belirtti. Oyun, uzaydan gelerek ağaçları kesen ve dünyayı felaketle karşı karşıya bırakmayı amaçlayan bir robot ordusuna karşı Süpercan'ın maceralarını konu alıyor. Süpercan'ın kritik anlarında yardıma Örümcek Adam, Hulk, Wolverine ve Iron Man gibi kahramanlar yetişiyor.

Ailelerden olumlu tepkiler aldıklarını kaydeden Pamir, Süpercan'ın Türkiye'nin manevi ve kültürel değerlerinden beslendiği için toplumdan kabul gördüğünü dile getirdi. Çocukların beğendikleri kahramanları örnek aldıklarını ifade eden Pamir, "Onlar için Süpercan, empati kuracakları bir dost ve dünya sorunlarına çare arayan bir kahraman olacak." dedi.

Pamir, Süpercan ile çocukların katılım sunacakları hatta üretici olacakları bir dünyada özgüvenle büyümelerini hedeflediklerini vurguladı. Oyunun içeriğinin, çocuklara verdiği iletinin özenti olmadığını anlatan Pamir, "Süpercan'ın Türkiye'ye hizmet etmesi en büyük dileğimiz. Türkiye'de bir oyun ve çizgi film endüstrisini tetiklemesini, girişimcilere imkanlar oluşturmasını, ülkemizden üretimlerin yapılmasını ve yatırımcıların ilgilerini çekip yeni projelere kapı aralamasını diliyoruz. Çizgi Film Yapımcıları Derneği üyesi olarak Süpercan ile başlayan bu hareketin bir rol model olması en büyük arzumuz." ifadelerini kullandı.

Süpercan bilgisayar oyununun gelecek versiyonlarında danışmanlık yapacak olan Pedagog Adem Güneş'e göre Türk Telekom, bu konuda büyük başarılar elde etti. Türk Telekom'un Süpercan gibi karakterin Hulk, Iron Man benzeri Hollywood karakterleriyle oynayabilme lisansını aldığına işaret eden Güneş, Süpercan'ın diğer bilgisayar oyunlarından özgün olduğu görüşünü dillendirdi. "O diğer karakterler gibi elinde silah taşıyıp adam öldürmüyor." diyen Güneş, Süpercan'ın doğayı tahrip eden robotlarla savaştığını bilirtti. Böylelikle çocukları doğaya karşı duyarlı kılmayı amaçladıklarını aktaran Güneş, Süpercan'ın kitap, çizgi roman ve çizgi filminin de yapılacağını açıkladı.