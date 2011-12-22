Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Süpercan' Büyük İlgi

Türk Telekom Çocuk Portalı TT Çocuk'un kahramanı Süpercan, çocukların gönlüne taht kurdu.

Süpercan' Büyük İlgi

Türk Telekom Çocuk Portalı TT Çocuk'un kahramanı Süpercan, çocukların gönlüne taht kurdu.

22 Aralık 2011 Perşembe 08:28
Süpercan' Büyük İlgi
banner238

Türk Telekom Çocuk Portalı TT Çocuk'un kahramanı Süpercan, çocukların gönlüne taht kurdu.
Süpercan, 8 ay içinde 149 milyon 668 bin 927 defa görüntülendi ve iki milyonu aşkın kullanıcı tarafından indirildi.
Türk Telekom İnteraktif Pazarlama Müdürü Özleyiş Pamir, kahramanın dijital dünyada bir fenomen haline geldiğini belirtti. Oyun, uzaydan gelerek ağaçları kesen ve dünyayı felaketle karşı karşıya bırakmayı amaçlayan bir robot ordusuna karşı Süpercan'ın maceralarını konu alıyor. Süpercan'ın kritik anlarında yardıma Örümcek Adam, Hulk, Wolverine ve Iron Man gibi kahramanlar yetişiyor.
Ailelerden olumlu tepkiler aldıklarını kaydeden Pamir, Süpercan'ın Türkiye'nin manevi ve kültürel değerlerinden beslendiği için toplumdan kabul gördüğünü dile getirdi. Çocukların beğendikleri kahramanları örnek aldıklarını ifade eden Pamir, "Onlar için Süpercan, empati kuracakları bir dost ve dünya sorunlarına çare arayan bir kahraman olacak." dedi.
Pamir, Süpercan ile çocukların katılım sunacakları hatta üretici olacakları bir dünyada özgüvenle büyümelerini hedeflediklerini vurguladı. Oyunun içeriğinin, çocuklara verdiği iletinin özenti olmadığını anlatan Pamir, "Süpercan'ın Türkiye'ye hizmet etmesi en büyük dileğimiz. Türkiye'de bir oyun ve çizgi film endüstrisini tetiklemesini, girişimcilere imkanlar oluşturmasını, ülkemizden üretimlerin yapılmasını ve yatırımcıların ilgilerini çekip yeni projelere kapı aralamasını diliyoruz. Çizgi Film Yapımcıları Derneği üyesi olarak Süpercan ile başlayan bu hareketin bir rol model olması en büyük arzumuz." ifadelerini kullandı.
Süpercan bilgisayar oyununun gelecek versiyonlarında danışmanlık yapacak olan Pedagog Adem Güneş'e göre Türk Telekom, bu konuda büyük başarılar elde etti. Türk Telekom'un Süpercan gibi karakterin Hulk, Iron Man benzeri Hollywood karakterleriyle oynayabilme lisansını aldığına işaret eden Güneş, Süpercan'ın diğer bilgisayar oyunlarından özgün olduğu görüşünü dillendirdi. "O diğer karakterler gibi elinde silah taşıyıp adam öldürmüyor." diyen Güneş, Süpercan'ın doğayı tahrip eden robotlarla savaştığını bilirtti. Böylelikle çocukları doğaya karşı duyarlı kılmayı amaçladıklarını aktaran Güneş, Süpercan'ın kitap, çizgi roman ve çizgi filminin de yapılacağını açıkladı.

Son Güncelleme: 22.12.2011 08:28
Anahtar Kelimeler:
TÜRKSüpercanTelekom
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bilim insanları açıkladı: Yatakta erkekler daha dayanıksız
Bilim insanları açıkladı: Yatakta erkekler daha dayanıksız
Haberler korkuttu! Öldüren tehlike WhatsApp’a mı sıçradı…
Haberler korkuttu! Öldüren tehlike WhatsApp’a mı sıçradı…
Telefonunuzun şarjı çabuk bitiyorsa dikkat! Haberiniz olmadan sömürüyorlar…
Telefonunuzun şarjı çabuk bitiyorsa dikkat! Haberiniz olmadan sömürüyorlar…

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim