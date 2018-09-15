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Şu an Türkiye'de satılan en pahalı telefon hangisi?

Şu an Türkiye'de satılan en pahalı telefon hangisi?

15 Eylül 2018 Cumartesi 19:51
Şu an Türkiye'de satılan en pahalı telefon hangisi?

Türkiye fiyatı 6500TL olarak açıklanan Note 9'un fiyatı zamdan sonra iPhone X'i de geçti. Galaxy Note 9'un fiyatı zam sonrası ne kadar oldu? Peki iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max'in Türkiye fiyatları ne kadar olacak?

Samsung, yeni amiral gemi telefonu Galaxy Note 9'a geçtiğimiz günlerde zam yaptı. Türkiye fiyatı 128GB'lık model için 6500, 512GB'lık model için 7500TL olarak açıklanan Note 9'a fiyatında artış yaşandı. Samsung'un resmi internet mağazasındaki yeni fiyatlara göre 128GB'lık model 7999 TL, 512GB'lık model ise 9299 TL. 

Şu an Türkiye piyasasında satın alınabilecek en pahalı telefon  512GB'lık Note 9. Henüz iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR'ın Türkiye fiyatları açıklanmadı. Açıklama sonrası bu durum değişebilir.

Apple eski iPhone'ların fiyatlarına zam yaptı

Apple'ın ABD'deki yeni iPhone modellerini tanıttığı sırada, Türkiye'deki iPhone modellerine rekor zam geldi. Apple’ın Türkiye'deki online mağzasından açıkladığı fiyat değişikliklerinin ardından 64 GB'lik iPhone 8'in fiyatı 5199 TL'den 6499 TL'ye yükseldi.

Apple tarafından yapılan güncelleme ile birlikte iPhone 7 başlangıç fiyatı 4199 TL‘den 4999 TL seviyesine yükseldi. Dudak uçuklatan bu zam uygulaması ile iPhone 7'nin 128 GB’lık versiyonu ise, 5.999 TL‘ye çıkarken; iPhone 7 Plus modeli ise 4999 TL yerine yeni zam uygulamasının ardından, 6.299 TL‘den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

iPhone 8 başlangıç fiyatı ise 5.199 TL‘den 6.499 TL‘ye yükselti. Diğer bir zam ise iPhone 8 Plus fiyatına geldi. Yeni zam ile birlikte iPhone 8 Plus başlangıç fiyatı 5.899 TL’den 7.499 TL'ye çıktı.

Peki Türkiye fiyatları ne olacak?

Dolar kurundaki dalgalanmaya bağlı olarak iPhone fiyatları ülkemizde geçtiğimiz dönemde arttı. 2018 model iPhone’ların bu nedenle ülkemizde 10 bin TL’den aşağı olmayacağı söyleniyor. Tanıtıma çok az bir süre kala iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max modellerinin Türkiye fiyatları internete sızdı.

Buna göre ülkemizde iPhone XR’ın satış fiyatı 10 bin TL,  iPhone XS’in satış fiyatı 12 bin TL ve iPhone XS Max'in satış fiyatı ise 15 bin TL olabilir.

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