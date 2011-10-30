Steve Jobs'ın plakasız araç sırrı çözüldü

Pankreas kanseri dolayısıyla hayata veda eden Steve Jobs'ın kullandığı Mercedes marka otomobillerle plaka bulunmazdı. Ölümünün ardından uzun uzadıya tartışılan bu konu da nihayet açıklığa kavuştu.



Jobs'la geçmişte beraber çalışan teknoloji direktörü Jon Calls, Jobs'ın plakasız otomobil sırrını ortaya çıkardı. Callas, Jobs'ın 6 ayda bir otomobil değiştirdiğini ve Kaliforniya'da 6 aydan önce araçlara plaka verilmediğinden dolayı Jobs'ın plakasız araçlarla seyahat ettiğini kaydetti.