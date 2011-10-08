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STEVE JOBS’IN GİZLİ MİRASI

Steve Jobs ölümünün ardından şirketin yıllarca piyasaya sürmesine yetecek kadar ürünü miras bıraktı.

STEVE JOBS’IN GİZLİ MİRASI

Steve Jobs ölümünün ardından şirketin yıllarca piyasaya sürmesine yetecek kadar ürünü miras bıraktı.

08 Ekim 2011 Cumartesi 12:42
STEVE JOBS’IN GİZLİ MİRASI
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Apple'ın kurucusu Steve Jobs ölümünün ardından şirketin yıllarca piyasaya sürmesine yetecek kadar ürünü miras bıraktı.

Teknoloji medyasına ve uzmanlara göre, Jobs mühendislerin yeni iPod, iPhone, iPad ve Macbook geliştirmelerine yeterli özellikleri şirket çalışanlarına sağladı.

Analiz uzmanları, öleceğini bilmesine rağmen, şirketin geleceğini güvence altına almak için bir yıldan uzun süre potansiyel ürünler üzerinde çalışan Jobs'ın, Apple'ın henüz yüzleşmediği bir ürün olan Apple televizyonuyla ilgili planlarını harekete geçirdiğini ileri sürüyor.

Apple'ın eski patronunun üretim hattında en az dört yıl yetecek ve içlerinde iCloud projesinin de bulunduğu önemli fikirlerini şirketteki yakın çevresine anlattığını kaydeden sektör ileri gelenleri, Jobs'ın ayrıca California Cupertino'da şirketin şu anki merkezinin yakınına 12 bin çalışanı içine alacak park benzeri ve uzay gemisi tarzı bir şirket üssünün yapımının kabul edilmesi için büyük mücadele verdiğini anlatıyor.

Steve Jobs'ın, potansiyel ürünler içinde Apple kullanıcılarına müzikleri, fotoğrafları ve diğer belgelerini uzaktan depolamalarına olanak tanıyacak iCloud projesinin yanı sıra şirkete büyük başarı getiren iPod, iPhone, iPad ve Macbook ürünlerinin güncellenmiş yeni versiyonlarının üretimine büyük önem verdiği belirtiliyor.

Büyük başarısının mimarı Steve Jobs'ı kaybetmesine rağmen, uzmanlar genel olarak Apple markasının yarattığı kültür ve ivmenin Jobs'ı izlemeye devam edeceğini düşünüyor.

Gartner piyasa araştırma şirketinden Van Baker, Steve Jobs kaybından üzüntü duyulmaması olanaksız bir kişi ve çok olağanüstü bir işadamı olmasına karşın "makinenin" işlemeye devam edeceğini, Jobs'ın birçok özelliğinin Apple kültürüne işlendiğini söylüyor.

Sterne, Agee & Leach mali analiz şirketinden Shaw Wu da "Walt Disney'nin Disney'i, Thomas Edison'ın GE'si gibi Apple da onun eseri. İnnovasyon kültürü, farklı düşünme, risk alma devam edecektir. Apple için varolan meydan okuma ve fırsat yaratma, bu kültürde varolmayı sürdürecektir. En önemlisi Steve sağlam bir ekip işbaşına getirdi" diyor.

Uzmanlar, varolan cihazların başarısının devamından pek şüphe etmeseler de dünyanın dört bir yanındaki "Apple Store"larında kalabalıkları çekebilecek yeni "best-seller"lar çıkarıp çıkaramayacağı konusunun açık olmadığının altını çiziyorlar.

Bu arada, Steve Jobs'ın kendisiyle iki yılda yapılan 40'dan fazla mülakattan oluşan ilk biyografisi de 24 Ekim'de piyasaya çıkacak.

Son Güncelleme: 08.10.2011 12:42
Anahtar Kelimeler:
AppleSteveJacobsMirası
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