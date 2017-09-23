Sosyal Medyada Çocuğunun Fotoğrafını Paylaşana Hapis Cezası Geliyor

Sosyal platformlarda çocukların fotoğraf ve videolarının paylaşılmasının doğru olup olmadığı tüm dünyada büyük bir tartışma konusu.Tüm hayatı çocuk çevresinde dönmeye başlıyor. Elbette bu durum sosyal medyaya da yansıyor. Hemen hemen tüm dünyada, kişinin rızası olmadan onun bir fotoğrafını ya da videosunu sosyal mecralardan paylaşmak yasak. İşte bu nedenle de uzmanlar, aileinin çocuğun fotoğrafını paylaşma hakkına sahip olmadığını belirtiyorlar.Hatta Fransa’da bununla ilgili bir yasa tasarısı hazırlanamya başladı bile. Milletvekilleri, bu tartışmalı ve çocuğun gelecek hayatı için sakıncalı alışkanlığı, iyi niyetli bir çabayla geçmişte bırakmak istediklerini belirtiyorlar. Kadınların eski sevgilileri ya da kötü niyetli kişiler tarafından şantaja maruz bırakılmamaları için çıkarılan ‘kişisel hayatın korunması kanunu’na ekleme yapılarak oluşturulacak yasayı ihlal edenler, bir yıla kadar hapis cezası ve 50.000 $’a kadar para cezasına çarptırılabilecek. Çocuk ve aile psikolojisi uzmanları ise, işi yasaya bırakmadan ‘makul ve düşünceli’ bir yaklaşımla çocukların korunabileceğini söylüyor.Çocuklarınızla ilgili mahremiyet, çıplaklık, aşağılama, kimlik bilgileri, davranış bozukluğu gibi şeyler içermeyen ‘makul’ içerikleri, paylaşım ayarlarını ‘sadece arkadaşlar’ olarak belirleyerek paylaşabilirsiniz.