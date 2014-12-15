Sosyal Medya Yaşlılara İyi Geliyor

İngiltere'nin Exeter Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, sosyal medyayı kullanan yaşlılar kullanmayanlara oranla daha az sağlık sorunu yaşıyor





İngiltere’de yapılan bir araştırmanın sonuçları oldukça dikkat çekici. Yaşlı insanlar üzerinde araştırma yapan bilim insanları, sosyal medya sitelerini kullananların sağlık odaklı daha az sıkıntı yaşadıklarını iddia etti.

İngiltere’nin Exeter Üniversitesi’nde görev alan bir grup bilim insanı, 65 yaşından büyük 31 kişi üzerinde bir deney yaptı. Araştırmacılar, bu deneyin sonucunda Facebook ve Twitter benzeri sosyal medya sitelerini kullanan yaşlıların sağlık durumlarının kullanmayanlara oranla daha iyi olduğunu saptadı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan uzmanlar, sosyal medya sitelerinin yaşlıları sosyalleştirdiğini ve güven verdiğini, bunun da yaşlıların sağlık durumunun iyi olmasına sebep olduğunu düşünüyor.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen araştırmanın lideri Dr Thomas Morton, yalnızlığın izolasyona sebep olduğunu ve bu durumun yaşlıların sağlık durumunu olumsuz yönde etkilediğini iddia etti.

“İnsan sosyal bir hayvandır ve bu tarz siteler üzerinden sosyalleşen kişilerin kendilerini daha iyi hissetmeleri bizim açımızdan sürpriz olmadı” ifadelerini kullanan Morton, sosyal açıdan izole olmuş kişilerde daha sık sağlık sorunu gözlemlediklerini sözlerine ekledi.