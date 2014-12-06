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Sosyal Medya Öldürüyor

İspanya'da direksiyonda sosyal medyada kullanırken kaza yapan ve hayatını kaybedenlerin sayısı alkollü araç kullananların sayısını geçmeye başladı

Sosyal Medya Öldürüyor

İspanya'da direksiyonda sosyal medyada kullanırken kaza yapan ve hayatını kaybedenlerin sayısı alkollü araç kullananların sayısını geçmeye başladı

06 Aralık 2014 Cumartesi 13:09
Sosyal Medya Öldürüyor
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Sosyal Medya Öldürüyor
İspanya'da direksiyonda sosyal medyada kullanırken kaza yapan ve hayatını kaybedenlerin sayısı alkollü araç kullananların sayısını geçmeye başladı


Akıllı telefonlar için geliştirilen mesajlaşma uygulamalarının yarattığı ölümcül kazaların sayısı İspanyol halkında büyük endişe yaratıyor.
İspanya İçişleri Bakanlıği tarafından yapılan bir araştırmada, ülkede geçen yıl meydana gelen 85 bin 519 trafik kazasının 34 bininin çoğunluğunun direksiyonda sosyal medyada haberleşme nedeniyle olmak üzere aşırı dikkatsizlik sonucu gerçekleştiği belirtildi.
Bakanlık bu tür kazaların yüzde 52’sinin ölümle sonuçlandığına dikkat çekerek gençlerin araç kullanırken mesajlaşma uygulamalarından uzak durmasını istedi. Sosyal medyada haberleşme sonucu trafikte hayatını kaybeden İspanyolların yaş ortalamasının 34 altı olduğuna da işaret edilen araştırmada ani bir kazanın meydana gelmesi için 5 saniyelik dikkatsizliğin yeterli olduğu hatırlatıldı.
Bakanlık tarihinde ilk defa sosyal medya kazaları için 'Bazen yüzde 99 dikkat bile yetmeyebilir' başlıklı özel spot reklamlar hazırlayarak bunları görsel ve yazılı medyada yayınlamaya başladı. Sosyal medyayı yoğun şekilde kullanan gençler ise '#stopchatear', başlığı altında örgütlenerek direksiyon başında telefonunu kapatarak mesajlaşmaya hayır dedi. 

Son Güncelleme: 06.12.2014 13:10
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İspanyada Direksiyonda Sosyal Medyada Kullanırken Kaza Yapan Ve Hayatını Kaybedenlerin Sayısı Alkollü Araç Kullananların Sayısını Geçmeye Başladı
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