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Sony, Sony Ericsson'ı satın aldı

Japon teknoloji devi Sony, yüzde 50 ortaklığının bulunduğu Sony Ericsson firmasını İsveçli...

Sony, Sony Ericsson'ı satın aldı

Japon teknoloji devi Sony, yüzde 50 ortaklığının bulunduğu Sony Ericsson firmasını İsveçli...

27 Ekim 2011 Perşembe 15:46
Sony, Sony Ericsson'ı satın aldı
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Japon teknoloji devi Sony, yüzde 50 ortaklığının bulunduğu Sony Ericsson firmasını İsveçli telekom şirketi Ericsson'dan tamamen satın aldı.Sony, 1.1 milyar euro ödeyerek Sony Ericsson'ın tamamının sahibi oldu. Bu alım, aynı zamanda şirketin sahip olduğu patentleri de Sony'e geçirmiş oldu. Sony, Sony Ericsson'ı alarak cep telefonu üretme, lisans anlaşması yapma ve diğer tüm fikir haklarını da eline almış oldu.

ALIM UZUN ZAMANDIR BEKLENİYORDU Sony'nin Sony Ericsson'ı alacağı uzun zamandır konuşuluyordu. Özellikle kendi tablet ve oyun makinelerini üreten şirket, bu alımla birlikte telefon üretimini tamamen üstüne almış oldu. Sony üst düzey yetkililerinden Howard Stringer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, alımın Sony ve Ericsson için de faydalı olacağını dile getirdi.

SATIŞLARDA XPERIA İPİ GÖĞÜSLÜYOR Şirketten daha önce yapılan açıklamada satışlarının yüzde 80'inin Xperia serisi telefonlardan oluştuğu kaydedilmişti. Xperia serisi cihazlar Android işletim sistemini kullanıyor. Sony Corporation ile Telefonaktiebolaget LM Ericsson'nin yarı yarıya sahip olduğu bir ortak girişim olan Sony Ericsson, Ekim 2001'de kurulmuştu.

SONY ERICSSON'DAN RESMİ AÇIKLAMA Sony Ericsson; Sony Corporation ve Telefonktiebolaget LM Ericsson’un vardıkları anlaşma kapsamında, Sony’nin Ericsson’a ait Sony Ericsson hisselerinin tamamını satın alacağını teyit etti. Bu anlaşma ile stratejik ortaklık statüsünden çıkacak olan Sony Ericsson, Sony’nin bağlı kuruluşu olacak. Yetkililerin satın alma işlemini onaylamasının ardından Sony Ericsson, Sony Corporation bünyesinde ayrı bir birim olarak konumlandırılacak.

Böylece Xperia akıllı telefon segmenti de Sony’nin özel “dört ekran” stratejisinin bir parçası olarak Sony tablet, TV, video oyunu ve kişisel bilgisayar grubuna entegre edilecek. “Dört ekran” modelinin bu şekilde güçlendirilmesiyle Sony; kullanıcılarına birbirine kablosuz ağlarla bağlı tam kapsamlı bir PC, TV, tablet ve akıllı telefon deneyimi sunmuş olacak.

Son Güncelleme: 27.10.2011 15:46
Anahtar Kelimeler:
TeknolojiJaponSonyEricssonİsveçli
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