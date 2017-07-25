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25 Temmuz 2017 Salı 16:55

Şoförü Yorulunca Kendi Giden Kamyonlar Geliyor

Şoförü Yorulunca Kendi Giden Kamyonlar Geliyor
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Otonom araçlar yavaş yavaş meydana çıkıyor ama trafikte görmemiz 2020 ve sonrasında gerçekleşecek...

ABD kökenli Embark firması, kendi kendine gidebilen araç sistemleri üzerine çalışan genç bir firma. Bu sene kurulmuş ve hemen ardından da 15 milyon dolarlık bir yatırım almışlar. Hedefleri otonom sürüş sistemlerini bir yük kamyonuna entegre etmek. Bu kamyon otobana girişten çıktığı noktaya kadar kendi kendine gidebilecek ve şoförlerin dinlenmesini sağlayacak.

Firmanın otonom sürüş sistemi kameralar, radar, LIDAR (lazer ile çevre takip) ve derinlike sensörlerinin birleşiminden oluşuyor. Bunların arkasına yerleştirilen güçlü bir bilgisayar tüm sensörlerden gelen veriyi anlık olarak analiz edip, kamyonun motor ve direksiyonuna ne yapması gerektiğini iletiyor. Sistemin sadece otobanda çalışma sebebi ise, otobanlarda trafiğin düzenli olması, yaya olmaması, şoförlerin tekdüzelik yüzünden yorulup ve dalıp kaza yapma ihtimallerinin en yüksek olduğu alan olması.

Otonom sürüş sistemleri 1'inci seviyeden 5'inci seviyeye kadar kategorilerde değerlendiriliyor. 1'inci seviye sürüş destek ve şoför uyarı sistemlerini içeriyor. Yani şerit kontrol, cruise kontrol, öndeki araçla mesafe kontrol gibi. 5'inci seviye otonom sürüş ise bir robot aracın direksiyona bile ihtiyaç olmadan kendi kendine trafikte tüm işlevleri yapabilmesi demek. Embark'ın otonom sürüş sistemi ise 2'inci seviye olarak kabul edilmekte.


 
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