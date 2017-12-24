Snowden’dan Casus Uygulama

İtiraflarından sonra dünyanın en meşhur casusu unvanını alan Edward Snowden bir uygulama tasarladı. Haven isimli uygulamayla kişi evde değilken cep telefonu eve giren birinin görüntülerini algılayacak ve ortam dinlemesi yapacak.

ABD Ulusal Güvenlik Dairesi'nin (NSA) insanların özel mesajlaşmalarını ve telefon konuşmaları nasıl dinlediğini ortaya çıkardığından beri ABD'ye dönmeyen eski NSA ajanı Edward Snowden çok konuşulacak bir uygulama yarattı.

TELEFONDAKİ SENSÖRLERİ KULLANIYOR

Son dört yıldır Rusya'dan aldığı politik mülteci statüsüyle Moskova'da yaşayan Snowden ‘Haven' (Sığınak) isimli bir uygulamaya Android cihazlar için hazırladı. Telefondaki ışık ve ses sensörlerini kullanan uygulama cep telefonu odada bırakıldığında birinin odaya girmesi durumunda ses ve görüntü kaydı almaya başlıyor. Böylece kişi odada olmadığı anda neler olup bittiğini daha sonra telefonunu aldığında öğrenebiliyor.

Uygulamanın bir başka özelliği ise yine telefondaki ışık ve ses sensorları kullanılarak kişi uykusundayken biri haneye girmeye çalışırsa telefonun alarmı çalıyor.

AKILLI BİR BEKÇİ KÖPEĞİ GİBİ

Wired'ın sorularını yanıtlayan Snowden, “Akıllı bir bekçi köpeğiniz olduğunu düşünün siz odanızda değilken bir müdahale olduğunda sadece havlamayacak aynı zamanda olaylara tanıklık da edecek” diye konuştu.