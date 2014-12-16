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Skype'tan Devrim Gibi Karar

Uzun yıllardır fikir aşamasında olan ve birçok firmanın yapmayı hayal ettiği gerçek zamanlı çeviri teknolojisi hayata geçiyor.

Skype'tan Devrim Gibi Karar

Uzun yıllardır fikir aşamasında olan ve birçok firmanın yapmayı hayal ettiği gerçek zamanlı çeviri teknolojisi hayata geçiyor.

16 Aralık 2014 Salı 12:32
Skype'tan Devrim Gibi Karar
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Skype'tan Devrim Gibi Karar


Uzun yıllardır fikir aşamasında olan ve birçok firmanın yapmayı hayal ettiği gerçek zamanlı çeviri teknolojisi hayata geçiyor. Microsoft'un araştırma birimi tarafından geliştirilen ve Skype'a entegre edileceği açıklanan Translator servisinin halka açık testleri başlıyor.

Skype Translator servisi ile ilgili ön talep toplamaya başlayan Microsoft, konuyla ilgili bir demo videosu da yayınladı. Videoda Mexico City'de bir okulda İspanyolca konuşan bir öğrenci ile ABD'nin Tacoma şehrindeki bir okulda İngilizce konuşan bir diğer öğrenci Skype üzerinden gerçek zamanlı çeviri teknolojisi ile iletişimkuruyor.

Ön talep için bir internet sayfası oluşturan Skype Translator servisine isteyen herkes kayıt olabiliyor. Sitedeki açıklamaya göre ilk olarak İngilizce ve İspanyolca dilleri ile başlayacak olan servisin, ilerleyen dönemde farklı dillere de genişlemesi planlanıyor.

Kayıt sayfasındaki bilgilere göre Skype Translator Windows 8/8.1/10 ve Windows 7/XP işletim sistemlerinde, Android telefon ya da tablette, iPhone/iPad cihazlarında, Windows Phone 8/8.1 akıllı telefonlarda ve Mac işletim sisteminde çalışabilecek. Ayrıca dil seçenekleri de yine aynı sayfada yer alıyor. Burada Türkçe dil seçeneği olmasa da Others (Diğerleri) seçeneğine Turkish (Türkçe) yazılabiliyor.

Skype Translator servisinin ne zaman kullanıma sunulacağı ya da halka açık testlerin ne zaman başlayacağı bilinmiyor. Ancak kayıt olunduğunda gelen e-posta mesajında bu yılın sonlarına doğru testlerin başlayabileceği bilgisi yer alıyor. 

Son Güncelleme: 16.12.2014 12:34
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Uzun Yıllardır Fikir Aşamasında Olan Ve Birçok Firmanın Yapmayı Hayal Ettiği Gerçek Zamanlı çeviri Teknolojisi Hayata Geçiyor. Microsoftun Araştırma Birimi Tarafından Geliştirilen Ve Skypea Entegre Ed
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