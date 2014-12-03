Sizin iPhone 6'nız Düzgün mü?



iPhone 6'nın satış rakamları, Apple'ın yeni telefonunda şu ana kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Ancak telefonun çıkışının ilk gününden itibaren yaşadığı sorunlara yenileri eklenmeye de devam ediyor. Bendgate ve çeşitli yazılımsal problemlerin ardından bazı iPhone 6 kullanıcıları, şimdi de ön kameranın yerinden "kaydığını" söylüyorlar.



Reddit ve diğer forumlarda paylaşılan şikayetlere göre iPhone 6'nın ön kamerası, gövdeyle olan hizasını kaybedebiliyor. Bu durumda ön kameranın kenarında, gri, hilal şeklinde bir kısım ortaya çıkıyor. Ancak kameranın yer değiştirmesinin cihazın çektiği fotoğrafları etkilemediği söyleniyor. Ne olursa olsun böyle bir sorun, yeni telefonuna onca para yatırıp satın alanların canını sıkabilir.



Ne kadar yaygın olduğu henüz bilinmeyen sorun, göründüğü kadarıyla sadece iPhone 6'da yaşanıyor; iPhone 6 Plus'ta benzer bir soruna rastlanmadığı söyleniyor. Benzer bir sorun yaşadıysanız, Apple'a başvurarak telefonunuzun değiştirilmesini isteyebilirsiniz. Apple'dan sorunla ilgili resmi bir açıklama henüz gelmese de Reddit kullanıcıları, ekranlarının veya cihazlarının Apple tarafından değiştirildiğini söylüyorlar.

