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15 Temmuz 2017 Cumartesi 12:55

Sivrisinek Isırıklarına Karşı Teknolojik Çözüm

Sivrisinek Isırıklarına Karşı Teknolojik Çözüm
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Sivrisinek Isırıklarına Karşı Teknolojik Çözüm
Yaz aylarında pek çok kişinin sorunu haline gelen sivrisinek ısırıklarına teknolojik bir çözüm geldi.

Bite Helper, sivrisinek sokmalarını zararsız ve kaşıntısız hale getirmek için titreşim ve odaklanmış ısı kullanan, pille çalışan bir cihaz. Cihazın fiyatı 39,95 dolar.

Bite Helper plastik, silindir şeklinde bir gövdeye sahip; bir ucu düz ve metalik olan bu cihaz; tek bir tuş yardımı ile çalışıyor.

Cihazı kullanmak için, düz, metal kısmını direkt olarak sivrisinek ısırığının üzerine en kısa zamanda yerleştirip, cihazın düğmesine basmanız yeterli.

Böylece "Termo-Puls Teknolojisi"ne sahip ürün çalışmaya başlıyor. En iyi sonuçlar için, cihaz 30-45 saniye boyunca ısırığın üzerine uygulamanız gerekiyor.

Bite Helper'in nasıl çalıştığını anlamak için, bir sivrisineğin sizi ısırdığında ne olduğunu bilmeniz gerekir.

Cildinize konduktan sonra, sivrisinek iğne benzeri ağzını yumuşak derinizi delmek için kullanır. Daha sonra kanınızın pıhtılaşmasını önlemek için derhal kendi tükürüğünü cildinize enjekte eder çünkü kanın pıhtılaşması sivrisineğin sıkışıp kalmasına neden olur.

Vücudunuz tükürüğün size ait olmadığını anladığında bölgeye saldırmak için antikorlar ve histamin gönderir. Bunun sonucunda cildinizde hem minik bir yumru oluşur, histamin nedeniyle kaşıntı başlar.

Bite Helper bir sivrisinek kovar değildir. Sivrisinek ısırığının ardından başa çıkma yöntemidir. Teorik olarak, Bite Helper'ın metal ucu üzerinden gelen 120 derecelik ısı, tükürüğün nötralize edilmesine yararken, titreşimlerde etkilenen bölgeye olan kan akışını artırarak, kaşıntının durmasına yardımcı olur.

Bal, aspirin macunu, alkol, Aloe Vera ve tırnağınızla ısırığın üstüne bir 'X' yapmak gibi bir çok kaşıntı durdurmayı hedefleyen yöntemlerin arasında kendine yer edinen Bite Helper, en azından eski bir problem için daha teknik bir çözüm ortaya sunuyor.

Bite Helper, sivrisinek sokmaları için bir temel bir çözüm olmasada en azından ısırık tedavilerinde etkili bir araç olabilecek gibi duruyor.


 
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