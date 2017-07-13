Şişe Kapağı Büyüklüğünde Uçan Drone’lar Geliyor



Uçan drone araçlar her geçen günü küçülüyor ve daha profesyonel hale geliyor. Fakat daha da küçülmelerini engelleyen tek bir şey var, o da drone'un beyni. Drone'lara takılan mini bilgisayarlar tonla veriyi gerçek zamanlı olarak işlemek durumunda. Uzaktan kumandadan gelen komutları yön, düzlem ve yükseklik olarak gerçekleştirmek, kamera ve sensörlerden gelen verileri işleyerek kullanıcıya göndermek gibi işlerin hepsi bu işlemci tarafından yapılıyor.Bu yüksek performanslı işlemciler belli bir boyuttan küçük olamadığı gibi, onları ve motorları beslemek için de uygun boyda bataryalar gerekiyor. Tüm bu sebeplerden dolayı profesyonel bir drone el boyundan küçük olamaz diye düşünüyorduk. Zaten bu boyda profesyonel drone'lara en güzel örnek de, dünyanın lider profesyonel drone üreticisi DJI'ın ‘Spark' modeli. Ama MIT'deki (Massachusetts Institute of Technology) araştırmacılar fiziksel sınırları zorlarcasına yepyeni bir mini işlemci tanıttılar.‘Navion' ismi verilen bu işlemci, büyük boy drone'lara takılan bilgisayarların gücünü minik tasarımlara getirmek için planlanmış. Normalde çok fazla hesaplama gücü gerektiren ‘drone'un üç boyutlu uzaydaki anlık yeri' verisini sıkıştırılmış algoritmalarla ölçebilen bu işlemci sayesinde bir şişe kapağı boyunda bile kameralı profesyonel drone üretmek mümkün olabilecek.