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Sır gibi saklanan Türk keşfi!

Eti Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Orhan Yılmaz Türkiye'yi....

Sır gibi saklanan Türk keşfi!

Eti Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Orhan Yılmaz Türkiye'yi....

06 Kasım 2011 Pazar 21:31
Sır gibi saklanan Türk keşfi!
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Eti Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Orhan Yılmaz Türkiye'yi heyecanlandıran bir açıklama yaptı.

Orhan Yılmaz, 'Bor'dan elde ettiğimiz bu ürünü eğer sanayiye dönüştürebilirsek, paraya para demeyiz' dedi.

Eti Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Orhan Yılmaz, Bor madeninin yeni bir kullanım alanını daha keşfettiklerini belirterek, 'Laboratuvar ortamında yaptığımız çalışmada Bor'lu çözeltilerle baca gazından çıkan karbondioksidin yüzde 70'ini yok etmeyi başardık' dedi.

Dünyanın en büyük sorunlarından birinin karbondioksit emisyonu olduğuna dikkati çeken Yılmaz, 'Bor'dan elde ettiğimiz bu ürünü eğer sanayiye dönüştürebilirsek, paraya para demeyiz' diye konuştu.

Jet ve roket yakıtından, tank zırhına, deterjandan kağıt sanayiye kadar 500'ün üzerinde alanda yararlanılan bor minerallerinin kullanım alanına bir yenisi daha eklendi.

Eti Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süredir üzerinde çalıştıkları, baca gazındaki karbondioksidi Bor bileşikleriyle azaltma projesinde çok büyük başarı elde ettiklerini söyledi.

Laboratuvar ortamında yapılan çalışmaların 'mükemmel' sonuç verdiğini ifade eden Yılmaz, testlerde, Bor'lu çözeltilerle baca gazının içerisindeki karbondioksidin yüzde 70'ini tutmayı başardıklarını bildirdi. Bu buluşun, milyarlarca dolar getirisinin yanı sıra çevre için de büyük katkıları olacağını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

'Bunu laboratuvar çalışmalarında defalarca test ettik ve kanıtladık. Şimdi pilot çalışmaya geçeceğiz ve bununla ilgili bir tesis kuracağız. Bu çalışma da bittikten sonra çıkıp herkese 'sizin baca gazlarınızı biz arıtırız' diyeceğiz. Sadece arıtmak değil, bu arıtımı sağlayan ve satabileceğimiz yeni bir borlu ürün üreteceğiz. Bu ürünü sanayileştirebilirsek paraya para demeyeceğiz. Çünkü dünyanın en büyük sorunlarından biri çevreye verdiği zarar nedeniyle karbondioksit emisyonu. Küresel ısınmanın çevre sorunlarının altında hep bu sorun var.'

Ticari sır

Baca gazındaki karbondioksidi tutan borlu bileşenin patentini almak için Türk Patent Enstitüsüne müracaatta bulunduklarını ifade eden Yılmaz, ticari spekülasyona neden olabileceği gerekçesiyle söz konusu çalışmaya ilişkin şimdilik çok fazla detay veremeyeceğini kaydetti.

Türkiye, dünya Bor talebinin yüzde 47'sini karşılıyor

Bor kimyasalları satışları her geçen yıl artan Eti Maden, dünya bor talebinin yüzde 47'sini karşılıyor. Bu yıl 875 milyon dolar satış geliri hedefleyen Eti Maden, bunun 227 milyon dolarını Hazine'ye temettü olarak ödeyecek.

Bor, inşaat sektöründe, çimentoda mukavemet artırıcı ve izolasyon amaçlı, daha sağlam, hafif ve depreme-ısıya dayanıklı binaların yapılmasında, yalıtımda, ayrıca cam elyafı üretiminde kullanılıyor.

Ahşap korumada, yanmayı önleyici maddelerde, nükleer uygulamalarda, otomobil hava yastıklarında, kanser tedavisinde, füze yakıtlarında atık su temizlemede, bilgisayarlarda, pil ve akülerde, kozmetik, kauçuk ve plastik sanayinde, fotoğrafçılık, havai fişek gibi patlayıcılarda, cam ve seramik sektöründe, sabun ve deterjanlarda, tarım sektörü gibi 500'i aşkın alanda bor kimyasallarından yararlanılıyor.

Son Güncelleme: 06.11.2011 21:31
Anahtar Kelimeler:
BorMadenEti
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