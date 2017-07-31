Sıcaklar Devam Ederken Önemli Haber: Cep Telefonunuzu ‘Güneş’ Çarpabilir!

Hemen hemen her yerde sürekli yanımızda taşıdığımız cep telefonları da yüksek sıcaklıklardan olumsuz etkileniyor. Zaman zaman 40 derecelere ulaşan hava sıcaklıkları insanlar gibi teknolojik aletleri de oldukça fazla etkiliyor. Cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi cihazlar direkt güneş ışığına maruz kaldığında gerek işlemcilerinde gerekse bataryalarında sorunlar ortaya çıkıyor. Özellikle sürekli yanımızda taşıdığımız ve uygulamalarla birlikte zaman zaman fazla ısınan cep telefonları, güneşte fazla kaldığı zaman patlama riski 2 katına çıkıyor. Özellikle sıcak havalarda fazlasıyla ısınan araçların içerisinde bırakılan telefonlar, tehlikelere de davetiye çıkarıyor.Teknolojik aletlerde bilinçsiz bir kullanım olduğunu dile getiren cep telefon teknik servis çalışanı Ersin Dindaş, “Son zamanlarda güneş ışınları direkt telefonlara temas edebiliyor. Cep telefonlarını da düşündüğümüz zaman 4 yaşından 80 yaşına kadar kullanıcılar var. Bu yüzden bilinçsiz bir kullanım söz konusu teknolojik aletlerde. Telefonlarımıza da özen göstermiyoruz gündelik hayatta. Masaya bırakabiliyoruz, arabanın göğsüne ya da üstüne bırakabiliyoruz. Telefonu bıraktığımız yeri hiçbir şekilde seçmiyoruz. Bu yüzden dolayı da direkt güneşe maruz kalabiliyor. Bunlarda da ısı yükselmesi oluyor. Elektronik cihazlarda her zaman zaten düşük ısı önemli olan. İşlemciler özellikle düşük ısılar istiyor. Bataryalar da ısısının düşük olmasını istiyor. Biz de güneşe bıraktığımız zaman ister istemez ısımız yükseliyor. Normalde 35 derecede çalışan bir telefon yüksek derecelere ulaştığında büyük zararlar görebiliyor. Dışındaki kabı zarar görüyor, eriyor. Ekranı zarar görebiliyor ısısı yüksek olduğu için. İşlemcisi yüksek ısıdan dolayı bozulabiliyor veya içerisindeki başka bir parçası ısınarak zarar görüyor. Kısa devreye düşebiliyor. Kısa devrede de direkt batarya şişiyor. Sonra da bize, çocuğumuza ya da çevremize zarar verebilir. Dediğim gibi 4 yaşına kadar düştü kullanım. Zararlarını siz düşünün” dedi.Telefonların direkt güneş ışıklarından korunması gerektiğini ve dikkat edilmesi gerektiğini belirten Dindaş, zararlarla alakalı şu ifadeleri kullandı:“Telefonumuzu kesinlikle güneşe koymayacağız ilk olarak. Telefonumuza kılıf kullanırken iyi, kaliteli ve orijinal olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Şarjda özellikle güneşe maruz bırakmamamız gerekiyor. Mecbursak eğer şarja takmamamız gerekiyor. Şarjdayken enerji dolumu yapıyor ve burada bir ısı ortaya çıkıyor. Isı ortaya çıktığında da güneşe koymamamız gerekiyor. Oyun oynamamamız gerekiyor. Oyundan kastım yüksek çözünürlükte herhangi bir şey kullanmamamız gerekiyor telefonda. Kullandığımızda zaten ısısı yükseliyor kullanamıyoruz. Bir de güneş olduğu zaman işin içinde daha kötü olur. 4K bir video çektiğimizde dahi telefon ateş gibi ısınabiliyor. Bir de sıcak havalarda geziyoruz. Sıcaklık 40 derecelere ulaştı. 40 derecenin üstüne bir de telefonun sıcaklığı toplandığında 70 derecelere ulaşıyor. Bu da telefon için büyük bir zarar.”