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Selfie çekenler tehlikede! Yapay zeka erotik filmlere yerleştiriyor...

Tehlike büyük! Bir anda kendinizi erotik filmde bulabilirsiniz…

Selfie çekenler tehlikede! Yapay zeka erotik filmlere yerleştiriyor...

Tehlike büyük! Bir anda kendinizi erotik filmde bulabilirsiniz…

05 Haziran 2018 Salı 09:40
Selfie çekenler tehlikede! Yapay zeka erotik filmlere yerleştiriyor...

Geçtiğimiz aylarda haberlere konu olan ve birçok ünlünün sıkıntılı durumlar yaşamasına yol açan Deepfakes videolarının inandırıcılık seviyesi durmaksızın ilerliyor.

Dünyanın en büyük forumlarından olan Reddit’de bir kullanıcının geliştirdiği, ünlülerin yüzlerini alıp porno filmlere yerleştirilmesiyle tanınan bir yapay zeka olan Deepfakes tehlikesi sürüyor. Forum yönetimi Deepfakes ile ilgili paylaşımları engellese de farklı yollarla paylaşımlar sürüyor.

BİRKAÇ FOTOĞRAFINIZ YETİYOR…

Webtekno tarafından aktarılan habere göre ilgili program, bir insanın konuşmalarını videoya alıp istediğiniz başka bir insanın yüzüne yerleştirmenize olanak sağlıyor. Bu teknoloji gösteriyor ki önümüzdeki günlerde tüm dünyada dikkate alınan kişilerin sahte konuşmaları hazırlanıp küçük çaplı bir krize yol açılabilir.

Ä°nternette yeni skandal Deepfake! BaÅÄ±nÄ±za gelirse ne yapacaksÄ±nÄ±z?

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SELFIE ÇEKENLER DİKKAT!

Geliştirilen yapay zeka, videoda olmasını istediğiniz kişinin farklı açılardan fotoğrafına ihtiyaç duymakta. Selfie bağımlıları için de tehlike arz eden bu yapay zeka gün geçtikçe öğrenerek gelişmeye devam ediyor.

SAPIK YAPAY ZEKA ÜNLÜLERİ DE VURUYOR

Kendisine son derece ilginç bir alan belirleyen sapık yapay zeka, şu ana kadar Gal Gadot, Maisie Williams, Taylor Swift, Aubrey Plaza, Emma Watson ve Scarlett Johansson gibi dünyaca ünlü isimlerin sahte porno video ve giflerini yayınladı.

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