banner257
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
116638
ALTIN
158.489
DOLAR
3.7341
STERLİN
5.0654
EURO
4.4957
Araç Hırsızı Tutuklu Yargılanacak
Araç Hırsızı Tutuklu Yargılanacak
Odah Teminata Bağlandı
Odah Teminata Bağlandı
Empati Hırsızları Tutuklu Yargılanacak
Empati Hırsızları Tutuklu Yargılanacak
Cezaevine Gönderildi
Cezaevine Gönderildi
banner256

Seks oyuncakları insanları öldürebilir

Seks oyuncakları insanları öldürebilir

06 Ocak 2018 Cumartesi 02:21
Seks oyuncakları insanları öldürebilir
banner238

Yapay zeka araştırmacıları internet bağlantılı robotların yarattığı güvenlik riskleri konusunda uyarıda bulunuyor. Siber güvenlik uzmanına göre bazı ülkelerde giderek popülerleşen seks oyuncakları birer Terminatör’e dönüşebilir. Son uyarı, İngiliz basınına konuşan siber güvenlik uzmanından geldi.

Sputnik’in haberine göre, Deakin Üniversitesi'nden Nicholas Patterson, Star Online'a yaptığı değerlendirmede bilgisayar korsanlarının bir robot ya da robotik cihazı ele geçirerek bağlantıları, kol ve bacakları, bazı durumlarda cihaza eklenmiş olan kesici aletleri kontrol edebileceklerini belirtti.

‘BİLGİSAYARI HACKLEMEKTEN ÇOK DAHA KOLAY

Patterson, seks oyuncakları da dahil günümüz robotlarını hacklemenin bir bilgisayarı ele geçirmekten çok daha kolay olduğunu söyleyerek tehlikeye dikkat çekti.

Bu tür robotların ağır ve güçlü olduklarını belirten Patterson “Korsan hacklediği robot üzerinde tam kontrole sahip olur ve istediği talimatı verebilir. Fiziksel eylemleri gerçekleştirmek, zarar vermek için kesinlikle kullanılabilirler” dedi.

Araştırmacılar bilgisayar korsanları tarafından uzaktan kontrol edilebilecek Bluetooth özellikli seks oyuncaklarında güvenlik açıkları keşfetmişlerdi. Örneğin hackerlar geçen yıl bir vibratörün kontrolünü ele geçirerek titreşim komutları gönderebildiler.

Son Güncelleme: 06.01.2018 03:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ellerinizi sanal dünyaya dokunduracak eldiven…
Ellerinizi sanal dünyaya dokunduracak eldiven…
WhatsApp o özelliğini kaldırdı!
WhatsApp o özelliğini kaldırdı!
WhatsApp Yeni Yıla Rekorla Başladı! Tam 75 Milyar…
WhatsApp Yeni Yıla Rekorla Başladı! Tam 75 Milyar…

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim