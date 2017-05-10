Şaşırtıcı Buluş: Telefonla Diş Beyazlatma İşlemi Yapılacak!



Zamanla dişlerin sararması birçok kişinin sorunlarından. Bir teknoloji firması tarafından patenti alınan yeni bir cihaz, akıllı telefondan başka bir aksam gerektirmeden dişleri beyazlatabiliyor.Led ışık sistemiyle çalışan cihazı dişlere yerleştirip 10 dakika beklemek yeterli oluyor. USB girişiyle çalışan cihaz, diş beyazlatma jeliyle birlikte kullanılıyor.