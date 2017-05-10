Bilim & Teknoloji:
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10 Mayıs 2017 Çarşamba 16:42

Şaşırtıcı Buluş: Telefonla Diş Beyazlatma İşlemi Yapılacak!

Şaşırtıcı Buluş: Telefonla Diş Beyazlatma İşlemi Yapılacak!
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Şaşırtıcı Buluş: Telefonla Diş Beyazlatma İşlemi Yapılacak!
Akıllı telefonlar ağzımızın içine kadar giriyor. Akıllı telefonlarla uyumlu yeni bir aksesuar ile diz beyazlatma işlemi yapılabilecek.

Zamanla dişlerin sararması birçok kişinin sorunlarından. Bir teknoloji firması tarafından patenti alınan yeni bir cihaz, akıllı telefondan başka bir aksam gerektirmeden dişleri beyazlatabiliyor.

TELEFON YA DA TABLET USB GİRİŞİ OLAN HER ŞEY BEYAZLATABİLİYOR
Led ışık sistemiyle çalışan cihazı dişlere yerleştirip 10 dakika beklemek yeterli oluyor. USB girişiyle çalışan cihaz, diş beyazlatma jeliyle birlikte kullanılıyor.


 
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