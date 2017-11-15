Şapırtı Sesinden Nefret Edenleri Sevindirecek Çatal!

Şimdiye kadar Japonya'dan çıkmış tuhaf cihazlar ve icatlar görmüştük. Ama bu çatal içlerinde en acayipi olma konusunda birinciliğe rahatlıkla oynayabilir. Bu çatalın özelliği, ramen (Japon eriştesi) yerken çıkan şapırtı seslerini duymanızı engellemek. Japonlar aslında bu şapırtı sesinin, yenilen ramen çorbasının tadını artırdığına inanıyorlar. Ama bazı Japonlar ve çoğunlukla da yabancılar bu şapırtı sesinden rahatsız olabilmekte.Japonya'nın en ünlü hazır ramen gıda markası Nissin, ‘Otohiko' adındaki bu özel çatalı sırf bu sesi engellemek için icat etmiş. Çatal teknolojik olarak geliştirilmiş bir ürün. İçinde hassas bir mikrofon ve ses tanıma çipi bulunuyor. Çatalı Bluetooth ile bir akıllı telefon uygulamasına bağlıyorsunuz. Çatal ramen yerken çıkardığınız şapırtıyı algıladığı anda, uygulamaya bir sinyal yolluyor. Uygulama da ramen sesinin duyulamayacağı frekansta güçlü bir ses çıkarıyor.Cihazın bataryası devamlı kullanımda bir saat kadar idare edebiliyor. Ama bu teknolojik çatalın gövdesi su geçirmez değil, yani ramenin çorbasına sokmamanıztavsie edilmekte. Otohiko isimli çatal daha sınırlı adette üretilecekmiş ve eğer 15 Aralık 2017 tarihine kadar 5 bin adet önsipariş yapılmazsa üretime girmeyeceği söyleniyor. Çatalın fiyatı 130 dolar civarında olacak. Nissin firmasının tüm ülkeye manasız bir şaka yapıp yapmadığı konusu ise belirsizliğini korumakta.