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01 Ağustos 2017 Salı 17:09

Sanal Gerçeklik Gözlüğü İle Porno İzlerseniz Ne Olacağı Belli Oldu!

Sanal Gerçeklik Gözlüğü İle Porno İzlerseniz Ne Olacağı Belli Oldu!

Sanal Gerçeklik Gözlüğü İle Porno İzlerseniz Ne Olacağı Belli Oldu!
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New York metrosunda birisini VR ile porno film izlerken görseniz ne yaparsınız? New York'luların VR'da porno izleyen birisine nasıl tepki gösterdiğini görmek için bir sosyal deney yapmak istedim. diyen QPark adlı Youtuber çok eğlenceli vakit geçiren metro yolcularını görüntülemeyi başardı.

New York’luların nasıl tepki gösterdiğini görmek için bir sosyal deney yapmak istedim. VR (Sanal gerçeklik) şu an sıcak ve gelecekte daha popüler olacak. Bu durumun gelecekte yaşanmasının son derece normal olacağını söyleyen QPark metroda bulunan herkese keyifli dakikalar yaşattı.
‘Yanlışlıkla’ porno izeyen kişi tüm metroyu kahkaya boğdu!

Yaptığı şakalarla sık sık gündeme gelen Youtuber QPark sayfasına abone olan herkese büyük bir eğlence vaat ediyor.


 


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