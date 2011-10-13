Sanal Dolandırıcılar Dikkat Edin!

İnternet üzerinde açtıkları alışveriş siteleriyle vatandaşları dolandırdığı tespit edilen 20 kişi gözaltına alındı. Vatandaşların banka hesapları ile kredi kartı bilgilerini almak için alışveriş sitesi kurdukları tespit edilen ve Türkiye genelinde faaliyet gösteren çetenin, 872 kişiyi toplam 840 bin TL dolandırdıkları tespit edildi. Mahkemeye çıkartılan zanlılar, cezaevine gönderildi.



Sanal dolandıcılık olayı, İstanbul'da bulunan N.D adlı internet yer sağlayıcı firmasının jandarmaya şikayeti ile ortaya çıkartıldı. Firmanın kendi sunucularından dolandırıcılık amacı ile internet siteleri açıldığı ihbarında bulunuldu. Harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri, siteleri kuran kişileri tespit edip takibe başladı.



110 SİTEDEN TUZAK KURMUŞLAR

Jandarma, A.S. adlı kişinin liderliğinde 20 kişiden oluşan sanal dolandırıcıların Türkiye genelinde 110 internet sitesini kullanarak dolandırıcılık yaptıklarını tespit etti. Banka hesap numarası ile kredi kartı bilgilerini ele geçirebilecekleri şeklinde hazırlanan tuzakların ise "kontör satın alma, fatura tahsilatı, fatura sorgulama, kolay alışveriş ve bankacılık işlemleri' gibi sitelerle kurulduğu belirlendi.



TUZAK NASIL KURULUYOR

Şebekenin açtığı sitelere girip internet üzerinden kredi kartı ile ya da bankacılık işlemi yapmak istenildiği sırada verilen komutlar takip edilerek kart yada banka hesap bilgilerinin girilmesi yeterli oluyor. Bütün bilgiler girildiğinde son tuşa yani enter'e basıldığında karşınıza "error" yazısı çıkarak sistemin hata verdiği uyarısı yapılıyor. O anda hata verdiği sanılan sistem aslında işlem yapanların kart ve banka bilgilerinin dolandırıcıların eline geçmesini sağlıyor ve bilgilere ulaşan dolandırıcılar da amacına ulaşmış oluyor.



840 BİN LİRA DOLANDIRMIŞLARI

Bu yöntemle 870 kişiyi sanal ortamda toplam 840 bin TL dolandırdıkları tespit edilen zanlılara yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Türkiye genelinde operasyon yaptı. İstanbul'da 6, Çorum, Kırıkkale ve Manisa'da birer ve Malatya'da 3 olmak üzere toplam 11 adrese baskınlar yapıldı ve yakalanan sanal dolandırıcılar cezaevine gönderildi. Zanlıların suç işlemek için kullandıkları bilgisayar ve diğer malzemelere de el konuldu.



TUZAĞA DÜŞMEMEK İÇİN NE YAPMALI

Uzmanlar, vatandaşların benzer tuzaklara düşmemeleri için önemli uyarılarda bulurdular. Güvenli olmayan sitelerden kredi kartı ve bankacılık işlemlerinin yapılmaması gerektiğini vurgulayan bilişim uzmanı Osman Demircan, "Yapılan işlemlerin sonunda son tuş 'enter' yapıldıktan sonra sisteme eğer "error" veriyorsa vatandaşın ilgili banka ile hemen temasa geçip hesabsını kontrol altına alanark gerekirse bloke ettirmesi gerekir" dedi. Demircan, benzer işlemlerde anne kızlık soyadı ve işlemin son aşaması olan 3 rakamdan olrşan kart şifresi isteniyorsa tuzak var demektir uyarısında da bulundu.