Samsung'un Telefonu Patladı

Samsung'un orta seviye akıllı telefonlarından Galaxy Ace 2 Kanadalı bir kullanıcının evinde ansızın patladı









Akıllı telefon kullanıcılarının en büyük korkularından biri aşırı ısınan telefonlarının patlama ihtimali. Eminiz hepinizin aklından yer yer bu olasılık geçmiştir.









Kanada'da yaşayan bir kadının başına da benzer bir olay geldi. Yatağının başına telefonunu koyduktan sonra uyuyan ve ansızın meydana gelen patlamayla uyanan genç kadın neye uğradığını şaşırdı. Telefonunun alev alev yandığını gören kadında herhangi bir yanık meydana gelmezken, Samsung da olaya dahil oldu ve olayı inceledi.











Samsung'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada telefonun bataryasının orjinal olmadığı, yan ürün kullanımı söz konusu olduğundan bu tip bataryaların her zaman risk taşıdığını belirtti. Hatayı yan ürün bataryada bulan Samsung, buna rağmen genç kadını mağdur etmeyerek telefonunu yenileyeceğini de açıkladı.