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Samsung'dan Şaşırtan Karar!

Android üreticilerinin en büyüğü Samsung,

Samsung'dan Şaşırtan Karar!

Android üreticilerinin en büyüğü Samsung,

21 Kasım 2014 Cuma 17:29
Samsung'dan Şaşırtan Karar!
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Samsung'dan Şaşırtan Karar!
Android üreticilerinin en büyüğü Samsung, yaşadığı gelir kaybından sonra önümüzdeki sene üreteceği telefon modeli sayısını azaltacağını açıkladı.

Bunun yanında firma, gerçek anlamda bükülebilen bir telefon hazırladığının da haberini verdi. Samsung'un yatırımcı ilişkileri başkanı Robert Yi tarafından yapılan duyuruya göre firma, 2015'teki telefon modeli sayısında yüzde 25 - yüzde 30 kesinti uygulayacak. Firma bu sene Galaxy A3 ve Galaxy A5 gibi metal çerçeveli, orta seviye telefonlar piyasaya sürmüş olsa da bu, net karının yüzde 49 gerilemesine engel olmadı.



Bu gelişme, Samsung'un Galaxy S6 ve Galaxy Note 5 gibi amiral gemisi cihazlarına daha çok odaklanacağının da ipucunu veriyor.

Bükülebilir Samsung 2015'te geliyor
ZDNet'in raporuna göre bir Samsung yetkilisi, 2014'ün sonunda bükülebilir bir cihaz tanıtma sözü veriyor.

Samsung Display'in iş stratejisi takımının başkan yardımcısı Lee Chang-hoon, rapora göre önümüzdeki senenin sonunda bükülebilir ekranı olan bir cihaz tanıtacak. Bununla birlikte "cihazın son hali konusunda henüz herhangi bir karar verilmemiş."

Lee'nin açıklamasında hata yapmış olma ihtimali var, çünkü henüz tamamlanmamış bir ürünün 6 haftada hazır olması zor görünüyor. 

Son Güncelleme: 21.11.2014 17:30
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Samsungdan Şaşırtan Karar!Android üreticilerinin En Büyüğü SamsungYaşadığı Gelir Kaybından Sonra önümüzdeki Sene üreteceği Telefon Modeli Sayısını Azaltacağını Açıkladı.
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