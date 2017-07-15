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15 Temmuz 2017 Cumartesi 12:51

Samsung'tan Yeni Telefon: Galaxy On Max

Samsung'tan Yeni Telefon: Galaxy On Max
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Samsung'tan Yeni Telefon: Galaxy On Max
Samsung'un bir süredir sessiz sedasız yeni bir telefon modeli üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Koreli şirket yaptığı son duyuruda yeni telefonu Galaxy On Max'i gözler önüne serdi. İşte Galaxy On Max'in tüm özellikleri...

2015 yılında tanıtımı gerçekleştirilen Galaxy On serisinin yedinci üyesi ve Galaxy J7 Max ile birebir aynı özelliklere sahip olan Galaxy On Max, multimedya tutkunlarına hitap eden bir akıllı telefon.

5.7 inç büyüklüğünde 1920x1080 piksel yani Full HD çözünürlük sunan bir ekrana ev sahipliği yapan On Max, gücünü MediaTek tarafından geliştirilmiş olan Helio P20 işlemciden alıyor.



16 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ve 8 adet Cortex A53 çekirdeğine ev sahipliği yapan Helio P20, grafik tarafında gerekli olan gücü Mali T880 MP2 GPU'dan alıyor.

32 GB'lık dahili hafızası microSD kart ile 256 GB'a kadar artırılabilen Galaxy On Max arka tarafında f/1.7, ön tarafında ise f/1.9 diyafram aralığına sahip olan 13 megapiksel çözünürlüğünde kameraya ev sahipliği yapıyor.

156.60 x 78.70 x 8.10 mm boyutlarında ve 178 gram ağırlığında olan akıllı telefon, 3300 mAh kapasiteli bir bataryadan beslenirken Android 7.0 Nougat işletim sistemi ile kutudan çıkacak.


 
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