Samsung: Katlanabillir Ekranlı Samsung Galaxy X'in Tanıtım Tarihi Sızdı

Katlanabilir ekranlı telefon Samsung Galaxy X ne zaman satışa sunulacak?
Samsung’un katlanabilir ekranlı telefonu Galaxy X hakkında Samsung Mobile başkanı Koh Dong-jin kısa bir süre önce açıklamada bulunmuştu. Koh Dong-jin’in açıklamasına göre Samsung’un katlanabilir ekranlı telefonu önümüzdeki yıl piyasaya sunulacak. Geçtiğimiz nisan ayında Seul’de gerçekleşen Display TechSalon etkinliğinde konuşan Kim Tae-woong, şu anda çerçevesiz ekranların popüler olduğunu ve katlanabilir ekranlı telefonların ticari hale gelmesinin 2019 yılını bulacağını ifade etmişti.
Samsung bilindiği üzere 2012 yılında bükülebilir AMOLED ekran üretimi için YOUM adı verilen bir şirket kurmuştu. YOUM isimlibükülebilir OLED ekranlar, cam yerine esnek ve geçirgen bir malzeme ile kaplanıyor. Esnek AMOLED ekranda bir TFT film, Organic Layer Encap adında bir film ve ekranın polarize olmasını sağlayan Polariser film bulunuyor. YOUM ekranlarda yüksek çözünürlüğü ve bükülebilmeyi sağlamak için cam yerine özel bir plastik madde kullanılıyor.