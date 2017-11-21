Samsung: Katlanabillir Ekranlı Samsung Galaxy X'in Tanıtım Tarihi Sızdı

Samsung, uzun zamandır dedikosu konuşulan katlanabilir ekranlı telefonu Samsung Galaxy X’i onayladı. Samsung’un destek sayfasında ortaya çıkan telefon, daha önce internete sızan model numarasıyla aynı numaraya sahip. Şu anda SM-G888N0 kod adıyla karşımıza çıkan telefonun sınırlı sayıda üretileceği belirtiliyor.Kısa bir süre önce internete sızan açıklamada Galaxy X’in özel bir model olacağı ve yalnızca 100 bin adet üretileceği belirtilmişti. 2012 yılından beri iddialar yapılan telefonun 4K çözünürlük sunan katlanabilir ekranla birlikte geleceği belirtiliyor. Telefonun katlanabilir ekranı haricinde ne gibi özellikleri bünyesinde barındıracağı şu an için ne yazık ki belli değil. Katlanabilir ekranlı telefonun satış fiyatına dair bir iddia ortaya atılmasa da telefonun oldukça yüksek bir fiyattan kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor. Samsung Galaxy X’in önümüzdeki yılın başında gerçekleşecek CES Fuarı‘nda tanıtılacağı iddia ediliyor.Samsung’un katlanabilir ekranlı telefonu Galaxy X hakkında Samsung Mobile başkanı Koh Dong-jin kısa bir süre önce açıklamada bulunmuştu. Koh Dong-jin’in açıklamasına göre Samsung’un katlanabilir ekranlı telefonu önümüzdeki yıl piyasaya sunulacak. Geçtiğimiz nisan ayında Seul’de gerçekleşen Display TechSalon etkinliğinde konuşan Kim Tae-woong, şu anda çerçevesiz ekranların popüler olduğunu ve katlanabilir ekranlı telefonların ticari hale gelmesinin 2019 yılını bulacağını ifade etmişti.Samsung bilindiği üzere 2012 yılında bükülebilir AMOLED ekran üretimi için YOUM adı verilen bir şirket kurmuştu. YOUM isimlibükülebilir OLED ekranlar, cam yerine esnek ve geçirgen bir malzeme ile kaplanıyor. Esnek AMOLED ekranda bir TFT film, Organic Layer Encap adında bir film ve ekranın polarize olmasını sağlayan Polariser film bulunuyor. YOUM ekranlarda yüksek çözünürlüğü ve bükülebilmeyi sağlamak için cam yerine özel bir plastik madde kullanılıyor.