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Samsung Galaxy S9'larda can sıkan sorun

Bazı Galaxy S9 sahipleri, kaçırdıkları çağrılarla ilgili herhangi bir uyarı görmediklerini söylüyor.

Samsung Galaxy S9'larda can sıkan sorun

Bazı Galaxy S9 sahipleri, kaçırdıkları çağrılarla ilgili herhangi bir uyarı görmediklerini söylüyor.

09 Nisan 2018 Pazartesi 09:56
Samsung Galaxy S9'larda can sıkan sorun
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Galaxy S9 veya S9 Plus'ta cevapsız bıraktığınız çağrılarla ilgili hiçbir uyarı görmüyor musunuz? Bu konuda yalnız değilsiniz. Çift SIM kartlı Galaxy S9 veya S9 Plus sahiplerinin bazıları, kaçırılan çağrılarla ilgili uyarıların bazen görüntülenmediğini söylüyor.

Sorunun Galaxy S9 ve S9 Plus'ın ikisinde birden yaşanıp yaşanmadığı pek açık değil. Bunun yanında sorun, her çift SIM kartlı telefonda yaşanmıyor. Bazı kullanıcılar, dahili çağrı kimliği ve istenmeyen çağrılardan korunma işlevlerini devre dışı bırakarak sorunu çözdüklerini söylüyorlar. Ancak görünüşe göre bu ayarlarla oynamak, sorunları her zaman çözmüyor. Zaten önemli bir işlevi kapatmak, gerçek bir çözüm olmayacaktır.

Galaxy S9'un yeni aldığı bir güncellemeye rağmen sorunun sürdüğü söyleniyor. Dolayısıyla ya Samsung'un sorundan haberi yok ya da kullanıcılardan yeteri kadar ses çıkmadığı için firma harekete geçmedi.

Çağrı kimliği ve spam koruması işlevlerini devre dışı bırakmak, yukarıda da söylediğimiz gibi sorunu çözebiliyor. Buna ek olarak Sammobile, geçici bir çözüm olarak bu üçüncü parti uygulamadan da faydalanabileceğinizi söylüyor.

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