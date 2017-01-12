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12 Ocak 2017 Perşembe 14:14

Samsung Galaxy S8'in İlk Görüntüsü Sızdı

Samsung Galaxy S8'in İlk Görüntüsü Sızdı
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Samsung Galaxy S8'in İlk Görüntüsü Sızdı
Dışarıya bilgi sızdırmamak için elinden geleni yapan Samsung'un bu çalışmaları ne yazık ki sonuçsuz kaldı. Firmanın amiral gemisi telefonu Galaxy S8'in tasarımını gösteren fotoğrafı ortaya çıktı.

Çerçevesiz bir ekranla geleceği söylenen Galaxy S8'de fiziksel home tuşunun yer almadığı telefonun alt ve üst kısımlarından belli oluyor. Konsept çalışmalarına benzeyen cihaz, kavisli bir ekrana sahip... Alt ve üst kısımlarda ise çerçeve oldukça ince.

Ekran tuşu yerine Samsung logosu var


Alt kısımda fiziksel ana ekran tuşunun yerine Samsung logosu yerleştirilmiş. Üst kısımda ise fazla bir değişiklik yok. Galaxy S8'in arka kısmında tek lensli kamera kullanılmış. Parmak izi okuyucusunun nerede olacağı ise belli değil. Galaxy S8’in gerçek tasarımının bu olacağı hakkında Samsung resmi bir açıklama yapmadı. Samsung diğer modellerde de olduğu gibi Galaxy S8'de de iki farklı işlemci kullanacak. Bu işlemcilerden biri olan Snapdragon 835'in özellikleri gün yüzüne çıktı.

Slaytlar Wibo’da yayımlandı

Galaxy S8'de işlemci olarak Snapdragon 835 ve Exynos kullanılacak. Qualcomm, Snapdragon 835'i bir kaç hafta önce duyurmuştu. CES 2017'de detaylı olarak açıklanması beklenen Snapdragon 835'in tanıtımı için hazırlandığı söylenen slaytlar Weibo sitesi tarafından ele geçirildi.

Snapdragon 835, 10 nm teknolojisi üzerine kurulu olduğu için geçen yılki Snapdragon 820'den %27 daha iyi bir performans sergiliyor. Ayrıca daha enerjik ve daha verimli. Dört çekirdekli işlemci uygulama yükleme süresi, web tarama ve VR gibi işlemlerde %20 daha verimli olduğu için güç tasarrufu sağlıyor.


 
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