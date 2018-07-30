banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95440
ALTIN
192.515
DOLAR
4.8973
STERLİN
6.4130
EURO
5.7233
Sıcaklık İç Kesimlerde 35-38 Sahillerde 31-34 Derece Dolaylarında Olacak
Sıcaklık düşüyor...
Esentepe Ve Alagadi’de Üç Kişi Boğulma Tehlikesi Geçirdi!
Esentepe Ve Alagadi’de Üç Kişi...
Trafikte Geçen Hafta 6 Bin 451 Kontrol Yapıldı, 808 Sürücü Rapor Edildi!
Trafikte Geçen Hafta 6 Bin...
Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi hastaneye kaldırıldı
BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİLER
banner282

Samsung Galaxy Note 9 hafıza seçenekleri ve fiyatları sızdı!

Koreli teknoloji devmi Samsung'un yeni amiral gemisini tanıtmasına haftalar kaldı. 9 Ağustos'ta kullanıcıların karşısına çıkacak olan Galaxy Note 9'un hafıza seçenekleriyle birlikte fiyatları da sızdırıldı

Samsung Galaxy Note 9 hafıza seçenekleri ve fiyatları sızdı!

Koreli teknoloji devmi Samsung'un yeni amiral gemisini tanıtmasına haftalar kaldı. 9 Ağustos'ta kullanıcıların karşısına çıkacak olan Galaxy Note 9'un hafıza seçenekleriyle birlikte fiyatları da sızdırıldı

30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:50
Samsung Galaxy Note 9 hafıza seçenekleri ve fiyatları sızdı!

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy Note 9’u tanıtım lansmanına haftalar kala cihazın fiyatı ve hafıza depolama seçenekleri ortaya çıktı. Endonezya’daki bir reklam posteri, model hakkında pek çok bilgiye ulaşmamızı sağlıyor. Daha önceden edinien bilgilerde Galaxy Note 9’un Mystic Black, Engineered Blue ve Artisan Copper ismine sahip üç adet renk seçeneğinin olacağı biliniyordu.

Endonezya’daki fiyatlara göre Galaxy Note 9’un 128 GB hafıza boyutuna sahip olan versiyonu bugünün döviz kuruna göre yaklaşık 936 dolar fiyata olacak. 512 GB’lık seçeneği tercih edenler ise biraz daha fazla ödemek zorunda kalacak çünkü bu versiyonun fiyatı ise 1,214 dolar civarında. 64 GB’lık model ise muhtemel geliştirilmeyecek.

128 ve 512 GB’lık versiyonların fiyatları dışında posterden öğrendiğimiz bir bilgi daha var. Görünüşe göre Endonezya’da Galaxy Note 9, yanında bazı ek hediyeler ile kullanıcılara sunulacak. Ürünü ön sipariş eden kullanıcılar, tercih ettiği versiyona göre 40 inç veya 32 inç’lik Samsung televizyona sahip olacak. Benzer bir kampanyanın ABD’de olacağına ilişkin dedikodular da var. Ancak ABD’de verilen ön sipariş hediyesi büyük ihtimalle bir Gear S3 akıllı saat olacak.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Segway elektrikli patenini duyurdu
Segway elektrikli patenini duyurdu
DÜNYANIN EN PAHALI 11 AKILLI TELEFONU
DÜNYANIN EN PAHALI 11 AKILLI TELEFONU
Uykusuzluğa çözüm maskesi
Uykusuzluğa çözüm maskesi
Mavi Balina oynamak ağır suç sayılacak
Mavi Balina oynamak ağır suç sayılacak
iPhone kullanıcıları dikkat yasaklanabilir!
iPhone kullanıcıları dikkat yasaklanabilir!
Dünyayı kasıp kavuran Overwatch ücretsiz oluyor!
Dünyayı kasıp kavuran Overwatch ücretsiz oluyor!
Instagram'da 'yeşil nokta' dönemi
Instagram'da 'yeşil nokta' dönemi
WhatsApp’tan kritik adım… Sınırlama kararı alındı
WhatsApp’tan kritik adım… Sınırlama kararı alındı
Demir Adam gerçek oldu… 440 bin doları veren uçabilecek
Demir Adam gerçek oldu… 440 bin doları veren uçabilecek
Instagram’a yeni özellik! Çevrimiçi kullanıcıları artık görülebilecek
Instagram’a yeni özellik! Çevrimiçi kullanıcıları artık görülebilecek

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim