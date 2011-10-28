Samsung Apple'ı koltuğundan etti

Güney Koreli elektronik devi Samsung, akıllı telefon satışlarında ABD'li Apple'ı geride bırakarak dünya liderliğine oturdu.

Strategy Analytics adlı şirketin araştırmasına göre; Samsung, temmuz, Ağustos ve eylül aylarında toplam 27,8 milyon adet akıllı telefon sattı. Apple, aynı dönemde 17,1 milyon adet satışla ikinci sırada yer alırken, Finlandiyalı Nokia 16,8 milyon adetle üçüncü oldu.

Apple müşterilerinin bu 3 aylık dönemde şirketin yeni telefonu iPhone 4S'nin piyasaya sürülmesini beklediği, satışlardaki gerilemenin bundan kaynaklandığı belirtildi.

Strategy Analytics adlı şirket ayrıca, toplam cep telefonu satışlarında da Apple'ın Çinli ZTE tarafından geçilerek 5 numaraya gerilediğini bildirdi. Cep telefonu pazarında Nokia yüzde 27,3'lük payla 1 numarada bulunuyor.

Samsung yüzde 22,6 pazar payıyla ikinci, LG ise yüzde 5,4 ile üçüncü sırada bulunuyor. ZTE'nin pazar payı yüzde 4,7, Apple'ın payı ise yüzde 4,4 oldu.