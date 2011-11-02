Sahte Kişiyle Arkadaş Olmayın

Bu meçhul teklifin ardında kötü amaçlı bir yazılım olabilir. Kanada'nın Vancouver kentinde bulunan British Columbia Üniversitesi uzmanları bir dizi sahte Facebook arkadaşı oluşturdu. Yapay zekaya sahip bu yazılımların hedefi, mümkün olduğunca fazla arkadaş edinip, bunlar hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi toplamak.



Uzmanların, Facebook ortamına gerçek birer bireymiş gibi ekledikleri bu 102 sahte arkadaş, birçok kişinin arkadaş listesine yeni birini eklerken pek de fazla düşünmediklerini bir kez daha ortaya koydu.



Birkaç hafta içinde bu yazılımlar Facebook'ta 3 binden fazla kişiyle arkadaş oldu. Üstelik 46 binden fazla elektronik posta adresi ve 14 bin 500'den fazla da ev adresi bilgisi topladı.



Kişisel verilere açılan kapı



Sahte arkadaş yazılımlarının topladığı bu bilgilerle, bu kişilere ait banka ve kredi kartı bilgileri gibi kişisel başka birçok veriye ulaşmanın da önü açılıyor. Yazılımlar bir kez biriyle arkadaş olmayı başardı mı, sadece birkaç gün içinde o kişinin diğer birçok arkadaşının da listesine kolayca kabul ediliyor.



Uzmanlar yazılımların gönderilen arkadaşlık başvurularından yüzde 60'ına olumlu yanıt aldıklarına dikkat çekiyor. İşin korkutucu yanıysa, bu tip sahte arkadaş yazılımlarının tespit edilmesinin oldukça güç oluşu.



Projenin araştırmacılarından Yazan Boshmaf, çok kısa bir süre içinde bu kadar çok bilgi toplayabileceklerini hiç tahmin etmediklerini kaydetti.



Sahte arkadaş yazılımlarının birçoğunun Facebook tarafından fark edilip silindiğini belirten Boshmaf, ancak Facebook'un güvenlik mekanizmasının daha güçlü yazılımlara karşı savunmasız kalabileceğine dikkat çekti.



Sosyal medyaya da arama motoru



Kişisel bilgileri adeta gümüş tepsi içinde sunan bir başka uygulamaysa, gittikçe daha popüler bir hale gelen sosyal medya arama motorları. Bu arama motorları bir email adresine bağlı tüm sosyal platformları anında listeliyor. Genellikle firmalara bu arama motorlarını hangi sosyal platforma reklam vermelerinin daha uygun olduğunu saptamak için kullanıyor. Ancak birçok kişinin sosyal platformlar üzerinden paylaştıkları kişisel bilgiler hakkında çok fazla kafa yormadıkları düşünüldüğünde, bu arama motorlarının da kişisel veri toplamak için rahatlıkla kullanılabileceğini göz ardı etmemek gerekiyor.